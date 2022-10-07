Парк Урицкого приглашает на соревнования по северной ходьбе «Золотая осень»

9 октября казанцы и гости столицы от 18 до 65 лет могут стать участниками соревнований по северной ходьбе «Золотая осень». Победители в женских и мужских командах определятся на дистанции 5 километров, сообщает мэрия Казани.

Чтобы присоединиться к соревнованиям, необходимо зарегистрироваться по номеру +7 (937) 529-83-78.

Старт мероприятия намечен на 9 утра. Участников поделят на три возрастные категории — от 18 до 50 лет, от 50 до 65 и от 65 лет.

Организаторы предупреждают: участникам потребуется медицинская справка о допуске к турниру, а также палки с темляками, которые застегиваются на запястье.