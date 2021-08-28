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Ру Тат
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28 августа 2021  19:53

Парк «Урам», Нацбиблиотека и «Сокольская гора» стали финалистами архитектурной премии

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Три татарстанских общественных пространства вошли в шорт-лист международного конкурса ArchDaily & Strelka Award 2021. Все они могут стать обладателями премии — три победителя будут объявлены 1 сентября.

Среди финалистов — экстрим-парк «Урам» и Национальная библиотека РТ в Казани, а также парк «Сокольская гора» в Бугульме. 

Проголосовать за татарстанские объекты можно, пройдя по ссылке, нужно выбрать участника и нажать на кнопку «Vote for this project». Для того, чтобы отдать голос, нужно иметь Google-аккаунт или страницу в Facebook. 

Новый этап голосования продлится до 31 августа.

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