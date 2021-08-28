Парк «Урам», Нацбиблиотека и «Сокольская гора» стали финалистами архитектурной премии

Три татарстанских общественных пространства вошли в шорт-лист международного конкурса ArchDaily & Strelka Award 2021. Все они могут стать обладателями премии — три победителя будут объявлены 1 сентября.

Среди финалистов — экстрим-парк «Урам» и Национальная библиотека РТ в Казани, а также парк «Сокольская гора» в Бугульме.

Проголосовать за татарстанские объекты можно, пройдя по ссылке, нужно выбрать участника и нажать на кнопку «Vote for this project». Для того, чтобы отдать голос, нужно иметь Google-аккаунт или страницу в Facebook.

Новый этап голосования продлится до 31 августа.