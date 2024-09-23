Парк Татарстана отмечен на престижной архитектурной премии в Москве

20 сентября в Москве объявили победителей ежегодной общероссийской архитектурной премии АРХИWOOD. В номинации «Общественное сооружение» победу одержал общественный центр культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» из Татарстана. В этом году за призовое место в этой номинации боролись объекты из Москвы, Подмосковья и Барнаула.

Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» расположен в селе Билярск Алексеевского района. Его благоустроили в 2022-2023 годах благодаря федеральному гранту в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и программе развития общественных пространств РТ.

Территория «Алтын Дага» входит в состав Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника. В центральной части культурно-рекреационного кластера расположился общественный центр, построенный из дерева. В основе архитектуры объекта — образы древнего Булгара и традиционные татарские орнаменты.

«Подчеркнем, что главная задача кластера — снижение антропогенной нагрузки на территорию Святого Ключа и ее равномерное распределение на культурные объекты. Проект позволил создать туристический хаб между селом Билярск и Святым Ключом», — рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана, который курировал заявку.

Кроме того, «Алтын Дага» раскрыл Билярск как памятник истории, культуры и археологии, место паломничества трех религий: ислама, христианства и язычества (многие народы Поволжья, например, чуваши, сохранили свою традиционную веру). Это точка соединения исторических эпох и культур, центр формирования национальной татарской идентичности. Все архитектурные объекты — деревянные, на стальном каркасе.

Авторы проекта — проектная группа «8 линий», проектная организация «Детали» под кураторством Института развития городов Татарстана.

Татарстан уже несколько раз был обладателем премии АРХИWOOD. В 2017 году победителями стали деревянный объект «Грибы» в Горкинско-Ометьевском лесу и набережная в Кукморе. В 2023 победу одержал мост через Казанку в Арске.