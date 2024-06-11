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Парк «Россия — Моя история» в Казани опубликовал программу ко Дню России
Завтра, 12 июня, в мультимедийном парке «Россия — Моя история» в Казани состоятся экскурсии и квесты, посвященные развитию российской государственности. Мероприятия пройдут с 10.00 до 19.00.
Посетители парка смогут проверить свои знания в викторине «Угадай исторический факт» и получить подарок от парка. Для младших участников мероприятия организаторы подготовили творческую зону «Страна моими глазами» и лекцию про государственные символы России. Здесь подростков подробно познакомят с историей и развитием государственного герба и флага.
Всех гостей исторического парка ждет экскурсия «Путь к правовому государству» про историю Конституции России. В качестве интерактива посетители могут принять участие в двух квестах: «Время смутьянов на Руси» и «Собери карту России». В первом необходимо изгнать смутьянов Смутного времени из Руси во время исторической мафии, а во втором — переместиться во времена от Ивана III до Александра III и объединить территорию Российского государства на квесте «Собери карту России».
Участие бесплатное. Необходима предварительная запись, которая проводится по телефону +7(962)571-30-27.
Программа мероприятия:
11.00-19.00 – Викторина «Угадай исторический факт – получи комплимент» 11.00-17.00 –Творческая зона «Страна моими глазами»
11.00-11.30 – Лекция «Государственные символы России» для самых маленьких
12.00-13.00 – Экскурсия «Путь к правовому государству»
13.00-14.00 – Историческая мафия «Время смутьянов на Руси»
14.00-15.00 – Экскурсия «История Российской государственности»
15.00-16.00 – Квест «Собери карту России»
В День России, который официально является выходным днем, по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия.
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