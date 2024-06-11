Парк «Россия — Моя история» в Казани опубликовал программу ко Дню России

Завтра, 12 июня, в мультимедийном парке «Россия — Моя история» в Казани состоятся экскурсии и квесты, посвященные развитию российской государственности. Мероприятия пройдут с 10.00 до 19.00.

Посетители парка смогут проверить свои знания в викторине «Угадай исторический факт» и получить подарок от парка. Для младших участников мероприятия организаторы подготовили творческую зону «Страна моими глазами» и лекцию про государственные символы России. Здесь подростков подробно познакомят с историей и развитием государственного герба и флага.

Всех гостей исторического парка ждет экскурсия «Путь к правовому государству» про историю Конституции России. В качестве интерактива посетители могут принять участие в двух квестах: «Время смутьянов на Руси» и «Собери карту России». В первом необходимо изгнать смутьянов Смутного времени из Руси во время исторической мафии, а во втором — переместиться во времена от Ивана III до Александра III и объединить территорию Российского государства на квесте «Собери карту России».

Участие бесплатное. Необходима предварительная запись, которая проводится по телефону +7(962)571-30-27.

Программа мероприятия:

11.00-19.00 – Викторина «Угадай исторический факт – получи комплимент» 11.00-17.00 –Творческая зона «Страна моими глазами»

11.00-11.30 – Лекция «Государственные символы России» для самых маленьких

12.00-13.00 – Экскурсия «Путь к правовому государству»

13.00-14.00 – Историческая мафия «Время смутьянов на Руси»

14.00-15.00 – Экскурсия «История Российской государственности»

15.00-16.00 – Квест «Собери карту России»

День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. Праздник установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета РФ. В 1994 году он получил статус государственного и стал называться День принятия Декларации о государственном суверенитете России. На привычный сегодня вариант «День России» наименование поменялось в 2002 году.

В День России, который официально является выходным днем, по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия.