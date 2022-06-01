Парк культуры и отдыха Челнов вошел в Ассоциацию парков России

Парк культуры и отдыха города Набережные Челны стал одним из самых новых членов Ассоциации парков России. Об этом сообщается в социальной сети объединения.

Парк Автограда был основан в 1972 году. В его составе две территории общей площадью 11 гектаров: парк «Победа» и парк «Комсомольский», которые расположены в Автозаводском и Комсомольском районах города.

Площадка в парке «Комсомольский» была заложена в мае 1972 года на территории лесопосадки в поселке Гидростроителей. Для горожан работали танцевальная площадка, спортивный корт, летний кинотеатр «Юность». Площадь составляет свыше 4 гектаров, на его территории работают 26 аттракционов.

Площадка в парке «Победа» в Автозаводском районе новой части города создана в 1980 году. C 1980 по 1987-й эксплуатировалась Управлением соцкультбыта ПО «КАМАЗ». Занимает площадь свыше 7 гектар, на его территории работают 52 аттракциона.

Аттракционы двух площадок ежегодно посещает более 1 млн человек. На сценических площадках организуются фестивали, конкурсы, концерты, флешмобы, акции, презентации, а также вечера отдыха для людей старшего поколения.

Парковый комплекс Набережных Челнов является неоднократным победителем Всероссийского смотра-конкурса «Хрустальное колесо» в Сочи. В 2006 году ему присвоено звание «Лучшее учреждение культуры» Челнов, в 2008-м и 2014-м — «Лучшая территория по благоустройству и озеленению».