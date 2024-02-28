Парк и набережная за 300 млн: в Челны приедет автобусный марафон

28 февраля Набережные Челны примут автобусный марафон, проходящий в Татарстане. Жителям республики рассказывают о достижениях страны, региона, районов. Панельная дискуссия состоится в Городском дворце творчества детей и молодежи.

В Набережных Челнах в 2023 году объем отгруженной продукции составил 737 млрд рублей. Индекс промышленного производства — 119,5%. Компаниям удалось выйти на новые рынки и выстроить цепочки взаимодействия с предприятиями из дружественных стран, занять освободившиеся ниши.

Существенную долю в развитие экономики вносит градообразующее предприятие КАМАЗ. По итогу года компанией произведено около 42 тыс. грузовых автомобилей. КАМАЗ укрепил свои позиции в числе стратегически важных предприятий страны. Восстановлен модельный ряд автомобилей К5 с улучшенными потребительскими свойствами. В условиях специальной военной операции КАМАЗ успешно выполняет задачу по стабильному обеспечению Вооруженных Сил РФ необходимой техникой.

В прошлом году на строительство социальных объектов и инфраструктуры привлечено 14,8 млрд рублей. Проведен капремонт в 102 многоквартирных домах на сумму 1,3 млрд рублей. В этом году в городе отремонтируют еще 108 домов за 1,6 млрд рублей. Одной из самых востребованных является программа «Наш двор». За 4 года реализации программы в Набережных Челнах благоустроили 422 двора за 6,2 млрд рублей, в этом году предстоит привести в порядок еще 71 — за 1,7 млрд рублей. В 2023 году выполнено благоустройство 84 дворовых территорий на сумму 1,9 млрд рублей.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году завершен второй этап благоустройства парка «Прибрежный» за 151,2 млн рублей и первый этап набережной имени Фикрята Табеева за 154,2 млн рублей. В этом году работы продолжатся. Выделено 302,8 млн рублей.

В 2023 году на приведение в нормативное состояние и строительство новых автомобильных дорог привлечено 3,9 млрд рублей. Общая протяженность отремонтированных и построенных дорог — 10,5 км. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновлены транспортные артерии города — проспект Вахитова за 707,6 млн рублей и Хасана Туфана за 241,5 млн рублей. Заменено дорожное полотно, обновлены пешеходные тротуары, обустроены велодорожки, установлены ограждения.

С 2010 года построено 26 новых детсадов и 9 школ. Только в прошлом году за 5,77 млрд рублей открыли две школы и один детсад. За 1 млрд рублей отремонтировали 8 общеобразовательных учреждений. В этом году капремонт запланирован в лицее-интернате им.Гали Акыша. На обновление планируется выделить 260,3 млн рублей. Также ремонт запланирован в 2 общеобразовательных организациях для детей с ОВЗ и 2 кадетских школах — это учебные заведения №86, 75 и кадетские школы №82 и полиции «Калкан».