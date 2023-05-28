Парк «Гренада» и набережную Тукая в Челнах оборудуют системами автополива

В 2024 году в Набережных Челнах планируют установить системы автополива в парке «Гренада» и на набережной Тукая. Об этом сообщил директор МУП «Парк культуры и отдыха» Илья Черкашин.

В этом году по поручению мэра Автограда Наиля Магдеева на территории общественных пространств Челнов уже запустили системы автополива. Они смонтированы на площади Азатлык, Шишкинском бульваре, бульваре Юных ленинцев. Кадры появились в Telegram-канале городской администрации.

Установка систем обошлась примерно в 13 млн рублей. Средства выделены из городского бюджета.

Системы включаются поздним вечером, около 22.00, и работают до 7.30. К примеру, Шишкинский бульвар разделен на 22 сектора, на каждом из них расположено примерно по 15 спринклеров (оросителей). Каждый спринклер разбрызгивает воду в радиусе 3-4 метров и работает в среднем по 30 минут.

Раз в две недели специалисты проверяют системы. Ранее им приходилось заниматься поливом вручную, пользуясь водовозками. Система автоматического полива экономит не только время и силы работников, но и финансовые ресурсы.