Парк этноскульптур в Татарстане пополнится трехметровыми фигурами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Лаишевском районе Татарстана 8 июля состоится фестиваль этноскульптур «Архпикник в Атабаево». Событие, получившее позитивный резонанс при дебюте, будет организовано во второй раз, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района.

Парк начнет работать с 11 часов. Насладиться природой, полюбоваться скульптурами и поучаствовать в мастер-классах можно будет до 22.00.

Фигуры на «Архпикник» создаются из природных материалов, буквально найденных под ногами в стиле ленд-арт, без использования каркасов или металлических креплений. Как считают организаторы, креплений нет в природе, это чуждые для нее элементы.

Эстетика — не единственная цель создания фигур в стиле ленд-арт. Экоскульптуры — еще один способ общения с окружающим миром. Мир искусства таким образом пытается привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды.

В проекте 2022 года арт-объекты создавались скульпторами, окончившими Казанское художественное училище имени Фешина (класс Асии Минуллиной). Профессионалы, имеющие опыт работы с различными видами материалов (бронза, гипс, мрамор, керамика, дерево и другими), трудились над произведениями вместе со своими учениками.

Скульпторы в течение трех дней под открытым небом создали парк скульптур из местных природных материалов, идеально вписав их в уникальный ландшафт местности.

Фигура зайца, наиболее впечатлившая публику, сделана скульптором Артуром Давыдовым на «Архпикнике» в прошлом году. Она идеально вписалась в ландшафт села Атабаево и весь год радовала гостей и жителей населенного пункта.

Всего подобных фигур было шесть. В 2023 планируется пополнить коллекцию еще 12 фигурами высотой более 3 метров.