Парк «Черное озеро» ответил на жалобы казанцев из-за нового покрытия на детской площадке

Парк «Черное озеро» ответил на жалобы казанцев, чьи одежда и обувь оказались испорчены после прогулок по новому покрытию из красной щепы. Ранее жители столицы РТ сообщали в соцсетях, что оно окрашивает не только вещи, но даже шерсть животных, а затем не отстирывается.

На странице общественного пространства в Instagram говорится, что причина неудобств заключается не в качестве щепы, а сильной влажности и новизне материала. Представители парка отмечают, что после дождей лишняя краска уйдет из покрытия и не будет оставаться на вещах посетителей либо шерсти животных.

«На время, пока этого не произошло, мы установим информационную табличку, предупреждающую гостей нашего парка о возможных последствиях. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны», — отмечается в сообщении.

Чтобы исправить ситуацию, парк предложил пострадавшим скидки и купоны на чистку обуви в химчистке.