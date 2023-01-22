Париж и Берлин проведут учения франко-германской военной бригады

На территории Литы и Румынии Париж и Берлин проведут совместные учения Франко-германской бригады. Передает ТАСС со ссылкой на совместную декларацию стран, утвержденную по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.

Отмечается, что Париж и Берлин «должны содействовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО».

В документе также подчеркивается, что Франция и Германия «удовлетворены развитием программы боевых самолетов будущего SCAF».

Напомним, Франко-германская бригада – это специальная военная бригада еврокорпуса, основанная в 1989 году и состоящая совместно из подразделений как французской, так и немецкой армии. В состав бригады входят три мотопехотных батальона, бронетанковый разведывательный полк и артиллерийский полк, а также подразделения обеспечения.