29 апреля 2026

«Пари НН» объявил о назначении Вадима Гаранина главным тренером

Фото: ФК "Пари НН"

Новым главным тренером «Пари Нижний Новгород» стал Вадим Гаранин. 55-летний специалист будет руководить командой в финальной части сезона-2025/2026.

Ранее Гаранин на уровне РПЛ работал в «Сочи», а также возглавлял «Черноморец» и «Енисей» в Первой лиге. С «Енисеем» в сезоне-2021/2022 он дошел до полуфинала Кубка России. До перехода в «Пари НН» специалист работал в Медиалиге с клубом Lit Energy.

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка в 27 матчах. Гаранин уже провел первую тренировку с командой.

#фк нижний новгород
