Парфюмерные мастер-классы и опыты: «Ночь музеев» в Менделеевске пройдет в имении Ушковых

18 мая в Менделеевске состоится «Ночь музеев в имении Ушковых». Горожан и туристов ждет программа с иммерсивной экскурсией, мастер-классами и традиционное чаепитие. А архитекторы казанского бюро «АрхДесант» презентуют концепцию развития территории, на которой пройдет событие.

Как рассказали «Татар-информу» разрабочики проекта, территория «Камашево» участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и может получить федеральный грант на благоустройство. Поэтому в этом году всероссийская акция «Ночь музеев» в Менделеевске будет посвящена знакомству с рабочим поселком и его историко-культурными и природными особенностями.

Жителей и туристов города ждет иммерсивная экскурсия по территории усадьбы Ушкова. Начало в 17 часов. Все желающие смогут познакомиться с историей имения в интерактивном формате. Помимо классического рассказа от экскурсовода, участники смогут послушать монолог помещика Николая Камашева, стать участниками сцены общения главного врача Бондюжской районной больницы Ефима Чоловского с пациентами, посмотреть, как Теофила Михайловна пишет письмо мужу Ивану Ушкову, и не только. После экскурсии посетители смогут сделать памятные фотографии в тематической фотозоне с героями театральных постановок.

С 17.30 начнутся мастер-классы. Один из них — парфюмерный мастер-класс «Как пахнет пейзажный парк Камашево?». Горожане под кураторством архитектора-урбаниста Вероники Ямиловой создадут аромат территории. В процессе им предстоит отрефлексировать опыт взаимодействия с этим местом и отразить воспоминания и эмоции в аромате. Результаты мастер-класса лягут в основу архитектурной концепции, которую разрабатывает «АрхДесант».

Также состоится мастер-класс по флористике «История через цветы». Раньше на территории имения Ушковы выращивали более 500 видов цветов, которые привозилис с юга страны и из-за рубежа. Участники соберут свои уникальные букеты и узнают от представителя краеведческого музея о том, какими были сады Ушковых.

Химические опыты покажут преподаватели центра детских и юношеских компетенций «Менделеевская долина», запланировано небольшое научное шоу для всех желающих.

С 18.30 начнется чаепитие и презентация концепции развития территории. Авторы конкурсной заявки бюро «АрхДесант» расскажут, какие задачи решает проект конкурсной территории, объединяющей стадион «Химик» и имение Ушковых. Расскажут, как будут работать с историко-культурным и природным наследием и какие локальные артефакты позволит подчеркнуть проект, а также покажут первые визуальные наработки.

В 18.50 можно будет услышать «Были и небыли поселка» — это самые интересные легенды об имении Ушковых. У гостей ночи будет возможность погрузиться в прошлое заводского поселка, а также посмотреть ретрофотографии жизни рабочего поселка Бондюга из фондов Краеведческого музея.