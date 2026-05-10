Парень желал легких денег, а стал подельником мошенников, – новый мультик от МВД

Вымышленную, но поучительную историю о парне, искавшем легкий заработок, рассказали создатели анимационного сериала «ПоУК» в новом выпуске. Герой эпизода – молодой мужчина по имени Никита. Он нашел в чате предложение: снимать квартиру на окраине и следить за оборудованием. Согласившись на непыльную работенку, он, сам того не зная, становится соучастником в мошеннической схеме и получает тюремный срок.

«Курьер привозит оборудование, а Никита вставляет сим-карты, меняет квартиры и перезапускает системы. Никита думает, что поддерживает работу сервисов. На деле через сим-карты проходят мошеннические схемы: тысячи аккаунтов, звонки, украденные деньги... Никиту ловят с поличным на одной из съемных квартир.<...> Дальше – уголовное дело, до двух лет лишения свободы. Легкая работа заканчивается очень быстро», – констатирует голос за кадром.

Сериал «ПоУК» создан студией «Лапша Медиа» при поддержке УБК МВД России.

