Парень, станцевавший на БМП татарский танец: «У меня было много причин, чтобы идти на СВО

Видеоролик, на котором парень, участвующий в специальной военной операции, танцует татарскую плясовую на бронемашине, за последние дни облетел весь интернет. Корреспонденту «Татар-информа» удалось выяснить, что танцор – Айрат Мухаммадиев из села Киска-Елга Буздякского района Республики Башкортостан.

«Он находит возможность сообщить, что здоров и сыт»

До ухода на СВО Айрат Мухаммадиев вместе с супругой Альбиной жили в Казани.

С Айратом сейчас связаться невозможно, поэтому мы пообщались с его матерью Зульфией ханум Мухаммадиевой.

Айрат ушел на СВО добровольцем еще в августе этого года. Сначала они проходили учения в Нижнем Новгороде, в середине сентября их отправили в зону СВО в Украину. Сегодня парень служит в татарстанском батальоне «Тимер». Ролик, где он танцует на БМП, Айрат сам разослал примерно неделю назад своим близким и знакомым.

«Я никому не говорила о том, что Айрат ушел на контрактную службу. Знакомые и дальние родственники не были в курсе. Вероятно, сын отправил этот ролик не только нам, но и друзьям. Видео распространилось – мне стали звонить, спрашивать о том, где он сейчас, как у него дела», – поделилась Зульфия ханум.

Айрат не стал заранее сообщать матери о том, что собирается на службу. «Приехал к нам уже после того, как закончил в Казани все свои дела и подготовил необходимые для отъезда документы. До этого приезжали вместе с невесткой в июле. Про свои планы ничего не рассказывал, как оказалось, о них знала только невестка.

Об отъезде в СВО сын сообщил перед выездом, и времени, чтобы уговорить его остаться, уже не оставалось. Да и от уговоров толку бы не было, если 33-летний мужчина принял решение уйти добровольцем – слова бы здесь мало что изменили.

Во время службы в армии Айрата комиссовали из-за болезни. Даже тогда он не хотел соглашаться с тем, что его вернули домой», – рассказала мама добровольца.

По словам Зульфии ханум, в последнее время связаться с Айратом труднее. Родные солдата и сами стараются лишний раз его не беспокоить.

«Поначалу во время телефонных разговоров он говорил, где находится. Последнее время о своем местонахождении не рассказывает, им, наверное, нельзя раскрывать. Связаться стало труднее. При первой возможности он звонит, только чтобы коротко сообщить, что он здоров, сыт, что у него все нормально», – поделилась Зульфия ханум.

Я тоже написала Айрату СМС-сообщение на телефон. Долгое время от него не было ответа, и как раз в тот момент, когда мы разговаривали с его мамой по телефону, он мне написал: «Не могу говорить, очень плохая связь». Я поспешила сообщить об этом матери солдата. Я почувствовала, что у Зульфии ханум как будто бы даже голос изменился – она обрадовалась, услышав, что в данный момент ее сын жив и здоров. Как будто бы даже через телефон я увидела, как душа матери наполняется светом радости, надежды. Она поспешила скорее закончить разговор, ведь с минуты на минуту ей мог позвонить или написать Айрат…

«Айрат остался без отца в 11 лет»

«Киска-Елга – небольшое татарское село. У нас проживает несколько русских и башкирских семей. Несмотря на это, сельчане живут в дружбе и согласии. Численность населения идет на убыль, по этой причине закрылась школа, пока еще сохранили медпункт и Дом культуры», – рассказывает о своем селе Зульфия ханум.

Сама она родом из родной деревни певца Ришата Тухватуллина – села Карамалы-Губеево Туймазинского района. После свадьбы обосновались на малой родине супруга Айдара. Глава семьи работал механизатором, она преподавала в школе. Айдар в 1984-1986 годах участвовал в Афганской войне.

В семье Мухаммадиевых росли трое детей – сын и две дочери. Но в один прекрасный день судьба преподнесла им невосполнимую утрату – в рассвете жизни преждевременно скончался любящий муж и отец Айдар.

«Когда не стало мужа, старшему сыну Айрату было всего 11 лет. Айдар погиб трагически… Я стала вдовой с тремя детьми», – вспоминает это тяжелое время Зульфия ханум.

Айрат Мухаммадиев со своей мамой Зульфией ханум Мухаммадиевой Фото: из личного архива Зульфии Мухаммадиевой

«Любовь Айрата к песням и танцам идет из детства»

Айрат рано стал сиротой, вероятно, по этой причине он рос сильным, смелым парнем. Он стал главной опорой матери, ее помощником в хозяйстве, старшим братом и защитником двух сестер. Находил время на участие в культурных мероприятиях в школе и Доме культуры.

«Любовь Айрата к песням и танцам идет из детства, – продолжает рассказывать о сыне Зульфия ханум. – Я поначалу преподавала в школе, а потом 12 лет трудилась культорганизатором в сельском клубе. И Айрат, и девочки всегда были со мной. Библиотекарь Василя апа организовала кружок, учила детей разным танцам. А татарскую плясовую Айрат исполнял на всех концертах и праздниках, видимо, танец настолько прочно засел у него в душе, что даже там ему захотелось сплясать.

Айрат и петь тоже любит: в школе исполнял песни и на татарском, и на русском языке.

В то время детям посчастливилось расти в творческой атмосфере, Дом культуры был очагом творчества. А сейчас вот уже полгода закрыт – никто не хочет работать. Хотя вот недавно сделали капитальный ремонт, установили новые окна и двери, поменяли трубы… Да только работать некому», – посетовала Зульфия ханум.

– Вы столько лет проработали в Доме культуры, не хотели бы вернуться? – спросила я ее.

– Мой трудовой потенциал уже иссяк, – рассмеялась она. – У каждой профессии есть свои специфические трудности. Я сейчас на пенсии, мне сейчас и дома очень хорошо.

Хотя село Киска-Елга и находится недалеко от Татарстана, Зульфия ханум не помнит, чтобы к ним с концертами приезжали татарские артисты. Все культурно-массовые мероприятия проводились силами районных коллективов, жителей соседних сел Уртакуль и Старый Буздяк.

Любовь и тяга Айрата к искусству привели его после окончания школы в Октябрьский музыкальный колледж. Но на отделении сольного и народного пения мест не было, поэтому ему пришлось выбрать специальность «духовые и ударные инструменты».

«Выбранная специальность была далека от той, к чему лежала его душа. Проучившись немного, он сказал: “Мама, я старался, но мне там не нравится”. Бросил учебу, устроился на работу. Познакомился с будущей женой (она из Бавлов) и они вместе уехали в Казань. Поженились и обосновались в столице Татарстана», – рассказала Зульфия ханум.

Мама солдата-добровольца тоскует по сыну и каждый день ждет от него вестей. Ее тоску скрашивают дочки Айгуль и Гульшат, которые живут в Уфе и постоянно приезжают к матери. Зульфия ханум – любимая бабушка двух внуков. Дел хватает и в хозяйстве – держит кур, корову.

Зульфия ханум надеется и верит, что и ее сын Айрат, и все мобилизованные на СВО вернутся к родным живыми и здоровыми. «Там находятся наши сыновья, чьи-то отцы, мужья, братья… Мы хотим, чтобы скорее воцарился мир и скорее была поставлена точка этим событиям», – говорит она.

Альбина и Айрат познакомились в Октябрьске. Работая вместе, молодые люди и сами не заметили, как между ними загорелись чувства Фото: из личного архива Альфии Мухаммадиевой

«Надеемся, что в марте Айрат будет с нами, очень ждем и любим»

Я попросила у Зульфии ханум номер телефона Альбины – супруги Айрата. Женщина сохранила номер невестки как «Альбина балам». И это лишний раз показывает, насколько теплые и родственные отношения между свекровью и невесткой.

«Моя свекровь – золотой человек. С первых дней она стала называть меня дочкой, очень тепло приняла меня в семью», – подтвердила и сама Альбина.

Альбина и Айрат познакомились в Октябрьске. Работая вместе, молодые люди и сами не заметили, как между ними загорелись чувства.

«Я работала продавцом-консультантом в одном из торговых центров, Айрат устроился в службу охраны. Познакомились, начали встречаться. В 2014 году мне пришлось уехать в Казань, поменять профессию. Айрат последовал за мной. В 2017 году сыграли свадьбу, с тех пор живем в Казани. Здесь Айрат работал в экспедиторской компании, я – в банке», – рассказала Альбина.

Молодые еще не успели обзавестись детьми.

Альбину привлекли в Айрате его харизма и ответственность.

«Айрат всегда старается заботиться о родных и об окружающих его людях. О себе он думает в последнюю очередь. А еще он всегда умеет находить выход из любой ситуации. После переезда в Казань и у него, и у меня были трудности с трудоустройством. Рядом не было родных или друзей, готовых прийти на помощь. Мы остались лицом к лицу с трудностями в чужом большом городе, возникли проблемы с деньгами. Как сейчас помню: как-то я пришла домой, и в нос ударил вкусный аромат домашней выпечки – оказалось, Айрат замесил тесто и сам испек хлеб!» – вспоминает их первые годы брака Альбина.

Супруга признается, что очень долго не могла принять желание Айрата идти добровольцем на СВО.

«Я старалась отговорить его от этой затеи. Мы спорили, я не хотела его отпускать. Позже я все же приняла его решение. Потому что Айрат не тот человек, которого можно отговорить, если он решил – он пойдет до конца. “Мы здесь спим в теплой постели, вкусно питаемся. А там парни бьются за нашу спокойную жизнь”, – говорил он мне.

Даже находясь в военных условиях, Айрат заботится о нас, о родных. Какие-либо тревожные новости я узнаю не от него, а от его друзей. Айрат, как всегда, старается держаться позитивно, не рассказывает нам ничего, что могло бы нас потревожить», – отмечает Альбина.

– Исполнив песню «Киек каз юллары», мобилизованный Артур Хасанов стал звездой. Сейчас поет на концертах Филюса Кагирова. Может быть, видеоролик принесет Айрату популярность? – говорю я Альбине.

– Нет. Мы никогда не стремились к популярности. Айрат очень скромный человек. Мне кажется, и этот ролик в интернет выложили либо сослуживцы, либо друзья, – считает она.

Альбина поддерживает общение с женами сослуживцев Айрата. Если кто-то из них получает весть с фронта, они тут же делятся новостями.

«Есть информация, что контрактников могут задержать еще на какое-то время. Но мы все равно не перестаем надеяться, что в марте Айрат будет рядом с нами, очень ждем и любим», – поделилась супруга добровольца.

Скрин видео

«Ко мне присоединились и татары, и парни других национальностей»

К счастью, мне удалось пообщаться и с самим героем видеоролика. На следующий день мы поговорили с ним с помощью СМС-сообщений. Как человек, смутно разбирающийся в военной технике, я думала, что Айрат сплясал на танке, – я ему так и написала. Оказалось, это не танк, а БМП. Он не танкист, Айрат служит в стрелковых войсках.

«БМП – боевая машина пехоты, я служу механиком-водителем, – написал мне Айрат Мухаммадиев. – Видео снято 21 ноября, наш взвод остановился отдохнуть вблизи города Иловайска. Сначала я сплясал один, потом мы еще раз включили колонку, и ко мне присоединились и татары, и парни других национальностей», – написал Айрат.

По словам солдата становится понятно, что ситуация там стабильная – ни похвалиться, ни пожаловаться.

«Разные бывают дни. Мы сыты, одеты, обуты. В любой ситуации мы не бросаем своих. У нас тут все добровольцы, парни крепкие, смелые. Мы успели побывать в особо опасных зонах, слава Богу, мы все здоровы и живы, боюсь сглазить», – говорит Айрат.

Пока многие ищут возможности избежать мобилизации, Айрат объясняет свое желание уйти добровольцем так: «У меня было много причин уйти на спецоперацию. Но главная причина – патриотизм».

Когда я спросила, к чему должны быть готовы парни, которые только-только были отправлены в зону СВО, Айрат ответил: терпение и выдержка. И добавил, что там без этого никак нельзя.

«Три года подряд выступал Дедом Морозом»

Связалась я и с преподавателем Айрата, бывшим заместителем директора Киска-Елгинской школы Розалией Хубайбуллиной. По ее словам, в годы учебы Айрат показал себя одним из самых талантливых и умных учеников школы.

«В школе он был в центре внимания. Защищал честь школы в многочисленных районных творческих конкурсах, занимался спортом. Посмотрите внимательно видеоролик – его движения в танце показывают, насколько он физически и духовно силен. А музыкальный талант ему достался от мамы – Зульфия ханум очень красиво танцует.

Какие бы мероприятия ни проходили в школе, Айрат всегда был на сцене. А в 7, 8, 9 классах три года подряд выступал Дедом Морозом на школьной елке. Согласитесь, эта роль всегда доставалась лишь избранным. Айрат умеет красиво говорить, проникновенно рассказывать стихотворения. Айрат очень талантлив! Думаю, что он и сейчас является примером для своих друзей. Пусть у него все будет хорошо! Если сможете с ним связаться, передавайте большой привет», – поделилась с нами Розалия Ураловна.

Видеоролик, на котором Айрат Мухаммадиев исполняет татарскую плясовую, на ютуб-канале «Татар-информа» лишь за один день посмотрело более 70 тысяч человек. Люди разных национальностей оставили под роликом более 500 комментариев.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского