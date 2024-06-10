Парень из Татарстана занял первое место в чемпионате по мастерству готовки

Студент первого курса технологического техникума Челнов Данил Обрезков занял первое место в Салехарде — на отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс».

Помимо татарстанца, в данном соревновании участвовали жители Свердловской, Челябинской, Ульяновской, Саратовской областей.

Как рассказала позже преподаватель челнинского училища Лариса Худакова, Данил всегда радовал педагогов своими результатами. Теперь их техникуму предстоит представить весь Татарстан на Национальном чемпионате «Абилимпикс». Этот этап уже проведут в Москве, пишут «Челнинские известия».

Национальный чемпионат «Абилимпикс» является одним из ключевых проектов Минпросвещения РФ и частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом соревновании участники из разных регионов страны показывают свое мастерство в выпечке осетинских пирогов, готовке пиццы, вязании спицами, а также в медицинском и социальном уходе и ремонте машин.