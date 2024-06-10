Парень из Татарстана спас около 400 бездомных животных

Будущий ветеринар Зуфар Сулейманов из Тукаевского района РТ за 6 лет спас и помог найти дом 400 бездомным животным. Он стал помогать четвероногим, когда ему было всего 13 лет. Тогда подросток просто подобрал двух котят, а уже после «не смог остановиться». Сейчас ему уже 19 лет и он учится в медколледже в Мензелинске, пишут «Челнинские известия».

Зооспасатель организовал передержку для питомцев в большом амбаре. Причем он смог создать там все условия для комфортного и безопасного существования собак и кошек.

По словам Зуфара, спасать животных он мечтал с детства. В селе, где он рос, бегало много бездомных собак и кошек, которых ему было всегда жаль. Именно поэтому он подбирал бродяжек, раскидывал объявления и искал им дом. Более того, к нему на подмогу присоединились люди, которые до сих пор ему помогают в таком спасении.

Как рассказал будущий врач, большинство уличных животных ранее были домашними.

«Проблемы, скорее, у тех, кто заводит питомцев, а потом выбрасывает их на улицу», – говорит парень.

Также он отметил, что некоторые хозяева не стерилизуют своих питомцев, а потом просто бросают. Поэтому парень призвал людей ответственно относиться к стерилизации и изменить свое отношение к животным.

Он подчеркнул, что животные – это живые существа, которым граждане должны помогать, а не делать их жизнь сложнее.