Парашютная служба Мензелинского аэроклуба: «Пилоты уходили влево от населенного пункта»

Начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов сообщил, что после отказа двигателя пилоты уходили влево от населенного пункта — деревни Юртово.

«Строения в деревне построены близко к взлётной полосе. Она буквально в метрах 50 идет над домами», — рассказал Сергей Филатов.

По его словам, на данный момент Следственный комитет работает в здании, проверяется вся документация.

Филатов также отметил, что, возможно, самолет мог лететь в горизонте на одном двигателе, однако в данной конкретной ситуации он затруднился ответить на этот вопрос. «Сказать, мог ли в данной ситуации самолет лететь на одном двигателе, — я не скажу. Это станет известно после экспертизы. Значит не мог, раз упал. Мог бы — значит пролетел»,— отметил начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба.

У обоих пилотов, которые погибли при крушении самолета, было более 16 тыс. налета. По словам Сергея Филатова, пилот военной авиации Михаил Беляев и пилот гражданской авиации Александр Зыков были опытными профессионалами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов рассказал о подробностях авиакатастрофы в Мензелинске.