Парашютисты развернули в небе рядом с Казанью российский триколор

В небе над Казанью парашютисты развернули российский триколор. Так они решили внести свою лепту в празднование Дня России.

Акцию, приуроченную к празднику, организовали команда «Молодежки ОНФ» совместно с Центральным аэроклубом РТ ДОСААФ России.

«Мы организуем такое уже не впервые. Прыжок с флагом был осуществлён во время проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году», — рассказал координатор движения в Татарстане Дамир Нургалиев.

Кроме того, благодаря акции «Флаги России» триколор России вывешен в окнах и на балконах домов и образовательных учреждений.