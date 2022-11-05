Параллельная программа #StagePlatforma пройдет на двух площадках Казани

В этом году расширилась параллельная программа фестиваля современного балета #StagePlatforma. Ее мероприятия состоятся 5-7 ноября.

В первый день планируется провести мастер-классы хореографов Марии и Марселя Нуриевых, Олега Габышева, Нурбека Батуллы и Олега Ивенко. 7 ноября состоятся мастер-классы Владимира Варнавы, Александра Могилева и Алессандро Каггеджи. Мероприятия пройдут на театральной площадке «MOÑ».

«Современная хореография подразумевает совершенно иную философию тела. У нас в Казани профессионально обучают лишь классическому балету. И зачастую танцовщики увлекаются современной пластикой лишь в зрелом возрасте. Для того и существует наш проект – не только увлекать в этот мир любителей балета, но и профессиональное сообщество», – рассказал худрук проекта, премьер Татарского театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко.

6 ноября в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдут лекции ведущих театроведов и балетных специалистов России.

Критик балета Анна Гордеева представит свою книгу «На пуантах и босиком», танцетерапевт и кандидат психологических наук Татьяна Шарай расскажет о танце как о методе терапии, а автор телеграм-канала VeryBallet Ольга Угарова поделится тем, как современный танец исследует память.