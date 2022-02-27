Новые акценты и премьера на злобу дня: в Казани завершили Шаляпинский фестиваль

Более 40 приглашенных голосов и дирижеров, представляющих ведущие театры России, а также музыканты других стран. Премьера оперы, вошедшей в репертуар Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, и 11 показов спектаклей – Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в 40-й раз стал главным культурным событием февраля в Татарстане.

Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в 40-й раз стал главным культурным событием февраля в Татарстане Фото: © Салават Камалетжинов / ИА «Татар-информ»

«В нынешних реалиях миссия фестиваля приобретает черты эксклюзивности»

Большой, Мариинский и Михайловский театры, «Новая Опера», Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Санктъ-Петербургъ Опера», а также представители Белоруссии, Казахстана, Германии, Италии, Украины и Азербайджана – почти на месяц Казань стала местом притяжения лучших голосов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Ведущие мастера сцены продемонстрировали целый спектр вокальных школ на заглавных партиях репертуарных спектаклей театра. Показ разнообразия вокальных техник и новых лиц в музыкальной индустрии было и остается идеологией фестиваля имени великого баса.

«Большинство именитых фестивалей сегодня обсуждают новации в области режиссуры, и в рецензиях можно найти в лучшем случае две-три строчки о том, как исполняли артисты. Это тренд, которому очень сложно противостоять. И, признаться, я очень рад, что в России существует фестиваль с другими акцентами. В нынешних реалиях его миссия — демонстрация голосов — приобретает черты эксклюзивности. На мой взгляд, режиссуру можно обсудить и в драматическом театре, и в кино, и в других видах искусства. Опера же ценна именно музыкой. Уберите из оперы вокал, и что нам останется в сухом остатке?» — поделился мнением театральный критик, главный редактор интернет-редакции радио «Орфей», постоянный автор «Музыкальной жизни» Александр Матусевич.

По его словам, Шаляпинский фестиваль дает возможность как для слушателей, так и для критиков сравнить достижения вокального искусства разных школ в одном месте. Хотя еще 30 лет назад разнообразия в этом вопросе было больше.

Показ разнообразия вокальных техник и новых лиц в музыкальной индустрии было и остается идеологией фестиваля имени великого баса Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Дело в том, что музыкальное искусство, как и все в мире сегодня, претерпевает глобализацию. Это естественный процесс, так как у музыкантов появилась возможность выступать в разных театрах, набираться слухового опыта, обучаться у мастеров со всего мира. И хотя унификация происходит по „высокому стандарту“, к сожалению, мы утрачиваем особенные музыкальные краски, формировавшиеся в условиях местной социально-культурной среды. Зато теперь, чтобы услышать итальянское бельканто, ехать в театр Ла Скала необязательно», — подчеркивает критик.

Билеты на постановки, как и всегда, были раскуплены задолго до начала проекта, а программу этого года украшали лучшие и сложнейшие спектакли театра. За время проекта Татарский театр оперы и балета предложил своим гостям целый спектр эмоций: ненависть к безжалостному политическому режиму в «Тоске», восхищение помпезностью постановки в «Аиде», сопереживание к героине «Травиаты», ужас предопределения в «Пиковой даме» и многое другое.

Билеты на постановки, как и всегда, были раскуплены задолго до начала проекта Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Злободневные темы в опере XIX века

Но и без представления режиссерских решений в рамках фестиваля не обошлось – премьерой опера «Тоска» Джакомо Пуччини был открыт масштабный проект. Над уже известной казанцам оперой (предыдущая версия «Тоски» шла на сцене театра 25 лет — до 2018 года) потрудились художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» – народный артист РФ, лауреат театральных премий «Золотая маска» Юрий Александров и художник-постановщик – народный художник России Вячеслав Окунев.

«“Тоску” за свою жизнь я ставлю, мягко говоря, не в первый раз. Для того чтобы по-новому взглянуть на знакомую оперу, я беру в руки партитуру. Ведь в музыке композитором все события уже зашифрованы, а акценты расставлены. Режиссерская же работа заключается в том, чтобы вскрыть этот замысел и представить его на сцене. Хотя я прекрасно понимаю, что работа “под лупой” в поисках нужного нюанса чрезвычайно трудозатратна. Все, кто работает над спектаклем, должны найти общий язык. Только в этом случае возникает ансамбль как кульминация творческого процесса», – пояснил Юрий Александров.

Премьерой оперы «Тоска» Джакомо Пуччини был открыт фестиваль в этом году Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По словам режиссера, несмотря на то что действие происходит в начале XIX века, сама опера современна: в ней заложены актуальные современному миру смыслы. Так, здесь образ художника противопоставляется политической системе, в которой ему приходится существовать.

Режиссер отметил, что тема взаимоотношений государства и личности вечна. Государство (в лице Скарпиа) выбирает наиболее удобную для себя форму правления – диктатуру. Здравомыслящий человек (Каварадосси), со своей стороны, пытается вырваться из этой системы. Либеральные идеи себя скомпрометировали, демократия превращается в терроризм. Убивать ради сохранения системы – в порядке вещей. И такое божественное, как искусство, никогда не уживется с такой идеологией. В нынешних реалиях «Тоска» стала спектаклем «на злобу дня».

По словам режиссера, несмотря на то что действие происходит в начале XIX века, сама опера современна Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Параллельная программа – как новый виток развития фестиваля Шаляпина

Не одними лишь премьерами руководство театра не позволяет стагнировать сформировавшемуся бренду, и находит для него новые краски. Параллельная программа фестиваля становится новым акцентом проекта, не перехватывающим при этом пальму первенства основной, а предлагая публике еще глубже погрузиться в атмосферу фестиваля голосов.

Так, зрителей ждали показы опер в кинотеатре «Мир» (спектакли проекта TheatreHD «Фауст», «Дон Карлос» и «Итальянка в Алжире»). Ни одной из них нет в репертуаре театра. Тем самым показы стали способом расширить кругозор казанских опероманов. Бесплатные открытые репетиции и публичные лекции об оперном искусстве привлекают к себе наибольший интерес публики – регистрация на них закрывается буквально через несколько часов после своего открытия.

«Такие программы формируют свою лояльную аудиторию. К примеру, этот опыт привел к созданию независимой Ассоциации молодых фанатов искусства (АМФИ) – инициативы молодых людей, которые хотели бы знать о театральном искусстве больше. Они заинтересованы в том, чтобы вместе с другими неравнодушными к искусству людьми стать ближе к театральному миру через всевозможные формы коммуникации. Инициатива показалась нам интересной, и мы ее всячески поддерживаем», – рассказала о проекте Мельникова.

В рамках проекта была проведена выставка, посвященная истории Шаляпинского фестиваля Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В рамках проекта также была проведена выставка, посвященная истории Шаляпинского фестиваля. На десяти выставочных стендах в зеркальном фойе театра расположились эксклюзивные фотографии, исторические афиши, эскизы декораций и костюмов спектаклей, печатные издания, хранящиеся в фондах музея театра. Благодаря им посетитель мог проследить этапы развития Шаляпинского фестиваля: его первое проведение, становление, приобретение статуса всероссийского, а позже международного проекта. Здесь же была размещена информация о создателях «фестиваля голосов», выдающихся солистах, некогда принявших участие в проекте, юбилярах театрального сезона и многом другом. Проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Когда мы готовили выставку, мы не стали включать в нее развернутые статьи и рецензии. Но нами были отобраны самые яркие цитаты, сказанные о фестивале музыковедами, музыкальными критиками, приглашенными исполнителями и дирижерами в разные годы. На наш взгляд, в них отражено все значение этого проекта», — поделилась старший хранитель музейных фондов театра Галия Акчурина.

Особенным событием параллельной программы стало проведение двух камерных концертов с участием как приглашенных, так и солистов Татарского театра оперы и балета.

Камерные концерты станут традиционными в рамках фестиваля Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

К середине XIX века камерные концерты были неотъемлемой частью европейской музыкальной жизни. Традиционными такие концерты были и в рамках первых лет проведения Шаляпинского фестиваля в Казани. Правда, со временем эта практика была утрачена.

«Все знают Шаляпина как великолепного оперного певца, однако он был и выдающимся камерным вокалистом. Во многом именно камерное исполнительство определяет мастерство солиста. Если в опере войти в амплуа артисту помогает сама сцена: декорации, костюмы, хор, — то здесь он остается один на один с роялем. Именно здесь в полной мере раскрывается весь профессиональный арсенал голоса. К тому же слушатель сидит буквально в трех метрах от тебя, и все действие превращается в своего рода душевный стриптиз», – поделился мнением солист «Новой Оперы» Алексей Тихомиров.

По словам заведующей литературной частью Жанны Мельниковой, камерные концерты станут традиционными в рамках проекта.