Парализованная женщина-инвалид пострадала на пожаре в казанской многоэтажке

В девять часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в одном из жилых домов на улице Бигичева в Казани. Уже через несколько минут на месте были пожарные.

Как выяснилось, загорелись вещи в одной из квартир на первом этаже дома. Площадь пожара составила один квадратный метр, огнеборцы быстро потушили возгорание.

В результате случившегося пострадала парализованная женщина-инвалид – она отравилась продуктами горения. После осмотра ее госпитализировали. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.