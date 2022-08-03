Паралимпийская чемпионка Рио по плаванию: «Я шла к этой медали 25 лет»

Паралимпийская чемпионка Рио-2016 по плаванию Зульфия Габидуллина мечтает выступить на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже. В свои 56 лет она уверена, что главные достижения в спорте еще впереди. Свою непростую историю она рассказала сегодня на круглом столе с делегацией татар из Казахстана. Мероприятие прошло в «Татмедиа».

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Зульфия Габидуллина родилась в Казахстане, но имеет татарские корни. Ее предки по отцовской линии из Казани.

«Я в пять лет попала в серьезную аварию, получила травму головы и позвоночника. Раньше ездили мотоциклы „Уралы“ с люлькой. Я когда переходила дорогу, попала между люлькой и мотоциклом, получилась мясорубка. Так получилось, что все сломала. Пошла реабилитация для здоровья. Я тогда не могла ни разговаривать, ни кушать, только могла мычать», — поделилась воспоминаниями участница встречи.

Она рассказала, что раньше в Советском Союзе инвалиды не занимались спортом — для людей с ограниченными возможностями соревнования не проходили. Даже после Летних Олимпийских игр-1980 в Москве не было паралимпийских соревнований.

«Первые соревнования у нас (речь идет о Казахстане — прим. Т-и) прошли в 1991 году. В 24 года я попробовала себя в соревнованиях по легкой атлетике. Они проходили по Казахстану раз в четыре года», — отметила Зульфия Габидуллина.

Паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина родилась в Казахстане, но имеет татарские корни. Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

В то время еще не была развита доступная среда, инвалидов даже не пускали в бассейны, чтобы не пугать детей.

«Нас пускали только в час дня. Наверное, мы больше боялись детей, чем они нас. В воде никто не видит, что ты с инвалидностью. Коляска стоит с краю, и все. А дети прыгают, ныряют. Но постепенно мы привыкли друг к другу», — говорит спортсменка.

Зульфия Габидуллина завоевала первую медаль на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, принеся золото паралимпийской сборной по плаванию.

«25 лет я шла к этой медали, — рассказала она. — Но я еще действующий спортсмен. Когда выиграла Паралимпиаду, мне было 50 лет, сейчас мне 56, и я считаю, что все еще впереди. Энергии у меня много, я еще надеюсь на Париж».