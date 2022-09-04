Паралимпийская чемпионка из Казахстана: «Мои предки были родом из Казани»

Мастер спорта по плаванию, абсолютная чемпионка Паралимпийских игр Зульфия Габидуллина в 56 лет уверена, что ее главные успехи в спорте еще впереди. Из-за ДТП она с детства прикована к инвалидному креслу. Вопреки мужу и свекрови родила ребенка и счастлива. О личной жизни, семье, победах и неудачах татарка из Казахстана рассказала «Татар-информу».

Зульфия Габидуллина входит в восьмерку сильнейших пловцов планеты сразу в нескольких мировых рейтингах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мои предки – купцы из Казани, обеспечивали мукой всю Россию»

Имя Зульфии Габидуллиной из Казахстана сегодня знает весь мир. В пять лет она попала в дорожную аварию, получила травмы позвоночника, головы, рук и ног. Чудом выжила и после реабилитации пришла в спорт. Участвовала в гонках на колясках, поставила мировой рекорд на Паралимпийских играх в Рио.

Спортсменка вошла в восьмерку сильнейших пловцов планеты сразу в нескольких мировых рейтингах, заняла четвертое место в классификации пловцов 50 метров вольным стилем и пятую позицию на дистанции вдвое длиннее. В ее ближайших планах – участие в Паралимпийских играх – 2024 в Париже. В начале августа Зульфия Раухатовна побывала в Казани в составе делегации татар Казахстана и посетила агентство «Татмедиа».

«Мои предки были родом из Казани – Каримуллины или Гаримуллины. Они считались знаменитыми купцами и обеспечивали мукой всю Россию. Это были два брата и сестра Сания. Во время революции их раскулачили. Тогда тетя Соня забрала своих детей, племянников и уехала в Ташкент. Там она взяла фамилию Мухутдиновых. Мы узнали, что наш род идет из Казани, буквально два года назад», – рассказала гостья за круглым столом участникам встречи.

После визита в Казань Зульфия Раухатовна еще больше заинтересовалась историей своей родословной Фото: предоставлено Зульфией Габидуллиной

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Зульфия Раухатовна призналась, что в Казани еще больше заинтересовалась своей родословной. Дело в том, что раньше родственники спортсменки из-за опасений старались не говорить, что в их роду были известные купцы.

«Моя бабушка из Оренбурга, там она встретилась с дедушкой. Во время войны их признали кулаками», – пояснила собеседница.

Дедушка Зульфии Габидуллиной имел высшее образование, работал экономистом и вместе с супругой вырастил пятерых детей. Отец спортсменки родился в Уфе. Мужчина познакомился с будущей супругой после армии. Мама Зульфии Раухатовны родилась в Таразе, раньше этот город назывался Джамбулом. Там родилась и живет сейчас наша героиня.

Хотя она и не говорит на татарском языке, но понимает его. На родном языке разговаривает зять чемпионки – Риналь. В семье хранят и чтят татарские традиции, отмечают национальные праздники.

Хоть она сама и не говорит на татарском языке, но понимает его. В семье хранят и чтят татарские традиции, отмечают национальные праздники Фото: предоставлено Зульфией Габидуллиной

«В 5,5 года угодила под мотоцикл и попала в “мясорубку”»

История жизни у прославившейся на весь мир спортсменки непростая, на ее долю выпало немало испытаний, которые начались совсем в юном возрасте. В 5,5 года она попала в аварию. Девочку сбил пьяный водитель мотоцикла «Урал» с коляской. Это случилось недалеко от детсада, куда она шла вместе с мамой и младшим братом Ринатом. Неподалеку от того места находился роддом, в котором у виновника ДТП незадолго до аварии родился ребенок.

«У этого мужчины было 11 девочек, и родился мальчик, он его «обмывал». Представляете, ночью отмечал, а утром ехал на работу? Какой будет человек? Сонный, невнимательный», – говорит Зульфия Раухатовна.

Она была очень активным ребенком. В тот злополучный день девочка бежала впереди людей, вышедших из автобуса и переходивших дорогу на зеленый свет. Малышка угодила в место между мотоциклом и люлькой. Ее платьице зацепилось за спицы колес, из-за этого ребенка прокрутило несколько раз так, что в голову ударили крепление мотоцикла и тормоз.

«Получилось как в мясорубке. Ручка мотоцикла вошла прямо мне в голову», – вспоминает собеседница.

От неожиданности мотоциклист свернул с дороги, и транспортное средство на скорости врезалось в дерево. После этого трагического случая мужчина, когда пришел в себя, пытался загладить вину.

«Он приходил, просил прощения, приходили его родители. Они сказали, что будут мне помогать, поддерживать. Мои родители его простили, они сказали: “Если мы его сейчас посадим, дочери легче от этого не будет. А у него – тоже дети…”», – продолжает рассказ паралимпийская чемпионка.

ДТП случилось на глазах у матери Зульфии Раухатовны, недалеко от ее работы. В то время женщина трудилась на галантерейной фабрике.

«Она меня отправляет, смотрит, как я перехожу дорогу, а сама стоит с краю. Мама дальше должна была отвести братика в ясли», – поясняет Зульфия Раухатовна.

Из-за той нелепой аварии Зульфия Раухатовна вынуждена была проходить длительную реабилитацию и всю жизнь передвигается на инвалидном кресле Фото: предоставлено Зульфией Габидуллиной

«Мама испытала потрясение два раза – сначала из-за меня, а потом из-за братика»

Неудивительно, что от всего увиденного женщину парализовал шок. Она сразу постарела на несколько лет.

«Мама бросила Ринатика и даже не знала, кто его забрал, побежала ко мне. Меня увезли в больницу, я вышла из комы через две недели», – говорит спортсменка.

Эти две недели прошли как во сне. Мама Зульфии почти ничего не ела и все время дежурила у больничной койки дочери.

«Когда я пришла в себя, мама говорит: “А где Ринатик?” Все мои родственники друг на друга смотрят: мама, тетя, бабушка и не могут ничего понять», – продолжает рассказ наша героиня.

Оказывается, взрослые думали, что с мальчиком все в порядке, он гостит у кого-то из них. Однако на деле оказалось, что ребенка ни у кого нет. В те годы на предприятии, где трудилась мама Зульфии, во время болезни сотрудникам не давали больничный, рабочие должны были выполнять план. Поэтому женщина считала, что потеряла и сына, и работу.

«У мамы на работе спрашивают: “Как доча?”, а она говорит: “Пришла в себя. А я сына потеряла, мы уже заявление написали в милицию», – продолжила рассказ собеседница.

После того как Зульфия Раухатовна пришла в себя, ее мама решила уволиться с работы, чтобы уделять больше внимания дочери и заниматься поисками сына. Но, как выяснилось, с мальчиком все хорошо.

«Мама идет, а знакомый шофер с работы ее спрашивает: “Доченька, ты что такая грустная?” А она отвечает, что потеряла сына, а он и говорит: “Как ты сына потеряла? Я же его взял у тебя, когда ты к дочке побежала, я его и в ясли отвел”», – продолжает рассказывать свою историю Зульфия Габидуллина.

Оказывается, коллега матери взял на время ее сына в свою семью. Утром возил в ясли, а вечером забирал домой, и так на протяжении двух недель. Ее мама об этом ничего не знала. Женщина пережила сразу два крупных потрясения – сначала из-за дочери, а потом из-за сына.

После комы Зульфия Раухатовна перенесла несколько сложных операций на позвоночнике, ей удалили осколки. Основную операцию на голову из-за рисков осложнений врачи решили отложить до того момента, когда пациентке исполнится 18 лет. Из-за той нелепой аварии жительница Казахстана вынуждена была проходить длительную реабилитацию и всю жизнь передвигается на инвалидном кресле.

Личная жизнь у Зульфии Раухатовны поначалу складывалась как в сказке: большая любовь, семья, весть о будущем ребенке Фото: предоставлено Зульфией Габидуллиной

«Муж поставил перед выбором – либо он, либо ребенок»

Личная жизнь у Зульфии Раухатовны поначалу складывалась как в сказке: большая любовь, семья, весть о будущем ребенке. С будущим мужем они познакомились на работе. Молодая женщина тогда трудилась начальником цеха в обществе инвалидов, где изготавливала разные сувениры. Зульфия Габидуллина обучала членов общества мастерству плетения макраме и другим видам рукоделия. Ее будущий супруг пришел на одно из таких занятий.

Так получилось, что мужчину незадолго до ухода в армию тоже сбила машина. Он получил серьезную травму руки. Однако другой рукой молодой человек отлично мастерил, выполнял всю мужскую работу по дому.

«У меня была такая любовь! А мама мне говорила: “Доча, смотри не сглазь”. Мне очень хорошо жилось с мужем, я забеременела, мы пошли на медицинскую консультацию. Но врачи начали паниковать, говорили, что мне нельзя рожать, предлагали сделать аборт и взять чужого ребенка из роддома», – вспоминает Зульфия Раухатовна.

Медики отправили беременную женщину на консультацию к генетикам. Однако специалисты не нашли никаких отклонений. В то время молодые жили в семье супруга, вместе с его матерью. Свекровь сразу встала на сторону врачей.

«Моя мама обрадовалась, а свекровь расстроилась, хотя мы с ней были в хороших отношениях. Она сказала: “Мне урод не нужен, иди делай аборт”», – говорит спортсменка.

Муж встал на сторону своей матери и поставил Зульфию Раухатовну перед выбором.

«Он сказал: “Выбирай: либо я, либо ребенок”. Я тогда сказала, что не хочу, чтобы через много лет сожалеть, что не родила», – призналась чемпионка.

Супруг дал жене время на раздумье. Однако отношения между молодыми людьми стали напряженными. Мужчина перестал провожать ее на работу, как это было раньше. На сроке беременности в три месяца Зульфия как-то раз вернулась с работы, а ее ждали на пороге собранные в пакеты вещи.

«Я прихожу с работы, а муж спрашивает: “Ну что, надумала, будешь делать аборт? Ах, нет, ну тогда уходи от меня”. И меня беременную выгнали из дома», – продолжила рассказ мастер спорта.

Внучка такая же активная, как и бабушка. Зульфия Раухатовна очень надеется, что девочка, когда вырастет, построит спортивную карьеру Фото: предоставлено Зульфией Габидуллиной

«Когда мама умерла, пришлось и стирать, и гладить»

В то время женщина работала на предприятии контролером. Что ей оставалась делать? Забрала вещи и переехала жить к брату. Беременность протекала непросто, пришлось лежать на сохранении в больнице. Вернуться в позитивный настрой помогли врачи. Они сказали, что если пациентка собирается рожать ребенка, то ей нельзя постоянно горевать. Морально поддержала и родная мама.

«Я тогда много плакала, была расстроенная. А мама говорит, что я так могу потерять не только мужа, но и ребенка. Я сразу успокоилась, пролечилась, угроза выкидыша прошла», – отметила рассказчица.

После выписки из больницы работала, как и положено, до восьми месяцев. Родила ребенка в 34 года. О своем поступке Зульфия Раухатовна ни разу не пожалела. Говорит, что не золотые медали, а рождение дочери – самая главная победа в ее жизни.

«Раньше я была зла на своего мужа, а сейчас ему благодарна за то, что у меня есть ребенок», – подчеркнула Зульфия Габидуллина.

Дочку Руфию вырастила одна. В воспитании ребенка помогали брат, родственники и даже соседи по дому.

«Когда дочке было девять месяцев, у меня умерла мама. Мне было очень тяжело, пришлось привыкать. Раньше она все за меня делала – суп варила, дома убиралась. Когда мама умерла, пришлось и стирать, и гладить. Но у меня были очень хорошие соседи, они всегда помогали. Дверь для них всегда была открыта, что-нибудь упадет, они сразу прибегали», – вспоминает спикер.

Даже когда спортсменка уезжала на соревнования, оставляла ребенка у соседей. За все эти годы муж в семью так и не вернулся.

«Он делал попытки, когда дочери было 18 лет, но мы его не приняли», – пояснила Зульфия Раухатовна.

Теперь капитан Паралимпийской сборной Казахстана не только счастливая мама, но и бабушка. Любимой внучке Раяне уже год и три месяца.

«Я – счастливая женщина», – говорит Габидуллина.

Оказывается, у ее дочери было врожденное заболевание почек, врачи сделали девочке операцию и не рекомендовали заниматься профессиональным спортом. Она выбрала искусство, работает художником.

Зато внучка такая же активная, как и бабушка. Зульфия Раухатовна очень надеется, что девочка, когда вырастет, построит спортивную карьеру. Несмотря на юный возраст, малышка несколько раз в неделю посещает бассейн и катается на лошади.

Зульфия Габидуллина: «Я занималась разными видами спорта: теннисом, шашками, шахматами, стрельбой, танцами на колясках. Плавание – это то, что нужно для нашего здоровья» Фото: предоставлено Зульфией Габидуллиной

«К медали в Рио-де-Жанейро шла 25 лет»

Во времена Советского Союза для людей с ограниченными возможностями соревнования не проводились. Даже после летних Олимпийских игр – 1980 в Москве не было паралимпийских состязаний. Поэтому Зульфия Габидуллина пришла в спорт поздно, в 24 года.

«Первые соревнования у нас (речь идет о Казахстане, – прим. Т-и) прошли в 1991 году. В 24 года я попробовала себя в соревнованиях по легкой атлетике. Они проходили по Казахстану раз в четыре года», – отметила спикер.

Свою спортивную карьеру начинала с гонок на колясках. Позже у организаторов состязаний появились требования – коляски у участников должны быть спортивными. Тогда городская администрация закупила коляски китайского производства, а поскольку спортсменка была крупного телосложения, в коляску не уместилась. Поэтому решила попробовать свои силы в плавании.

«Я занималась разными видами спорта: теннисом, шашками, шахматами, стрельбой, танцами на колясках. Получила лицензию по плаванию в 2012 году. Плавание – это то, что нужно для нашего здоровья», – отметила спортсменка.

В ее жизни было всё – и радость побед, и слезы поражений. На Паралимпиаде в Лондоне-2012 пловчиха выступала на дистанции 50 метров на спине и показала 12-й результат.

«Когда я в Лондоне проиграла, думала, что всё брошу. А мой тренер говорит: “Ты столько лет отдала спорту, и тебе не жалко все бросить, когда мы только начинаем?”», – вспоминает пловчиха.

Тогда тренер подарил Зульфие Раухатовне шоколадку в форме медали в золотой фольге и сказал, что через четыре года его подопечная должна принести ему такую же, но только настоящую.

Сейчас в копилке спортсменки более 220 медалей. Самая ценная – олимпийская. Ее Габидуллина завоевала на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, принеся золото сборной по плаванию.

«Двадцать пять лет я шла к этой медали, но я еще действующий спортсмен. Когда выиграла Паралимпиаду, мне было 50 лет, сейчас мне 56, и я считаю, что все еще впереди. Энергии много, во мне все еще кипит и бурлит, я еще надеюсь на Париж», – подчеркнула героиня нашей истории.

Аким города Тараз Рустем Даулетов за победу в 2017 году вручил Зульфие Габидуллиной ключи от новой квартиры Фото: kapital.kz

За эту значимую победу в 2017 году аким города Тараз Рустем Даулетов вручил Зульфие Габидуллиной ключи от новой квартиры.

«Мне подарили большой дом и квартиру. Квартиру я потом отдала, а дом у меня остался. Он очень удобный, спроектирован и оборудован по моему чертежу», – отметила спикер.

Говоря о спортивной карьере, пловчиха рассказала, как в 2021 году приняла участие в финале Паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем (S4), победу завоевать не удалось, тогда она вошла в восьмерку сильнейших.

«Перед Токио переболела коронавирусом, меня вылечили, и через несколько дней вылетела на соревнования. Конечно, силы не те, дыхание не то, было очень тяжело. Для меня, конечно, было тяжело принять, что я проиграла. Приехала домой, продолжила лечиться и только в марте пришла в себя», – призналась собеседница.

Коронавирус дал осложнения, спортсменка стала хуже слышать одним ухом. Из-за этого в Токио не расслышала вовремя объявление о старте. Поплыла, когда увидела, что другие стартовали. Со временем иммунитет пришел в норму, вернулась и бодрость духа.

Паралимпийская чемпионка из Казахстана отметила, что в последние годы заметно изменилось отношение общества к людям с ограниченными возможностями Фото: предоставлено Зульфией Габидуллиной

«Раньше на нас смотрели как на попрошаек»

Женщина с ограниченными возможностями тратит на тренировки по шесть часов в день. Два часа проводит в тренажерном зале, а все остальное время – в бассейне, демонстрируя там упорство, терпение и волю к победе. Сейчас Зульфия Раухатовна – пример для подражания школьников. В интернете можно найти сочинения ребят из Казахстана, посвященные ей.

«Однажды я отдыхала в сауне после бассейна, и тут заходят мама с дочкой. Мама говорит: “Дочь, смотри, вот та самая спортсменка, про которую я тебе рассказывала”. А дочь говорит: “А что она, живая, что ли?”», – вспоминает случай из жизни спортсменка.

Оказывается, дети привыкли, что им взрослые чаще ставят в пример людей, которые прославились чем-то давно, а сейчас их уже нет в живых. Про героев-современников мамы и папы рассказывают почему-то очень редко. Та самая девочка потом посвятила известной пловчихе школьное сочинение.

Паралимпийская чемпионка из Казахстана отметила, что в последние годы заметно изменилось отношение общества к людям с ограниченными возможностями.

«Раньше на нас смотрели как на попрошаек. У людей были такие ассоциации, что инвалиды вечно жалуются, пьют. Когда я подходила к кому-то на улице, чтобы спросить, где находится какое-либо учреждение, мне говорили: “Иди отсюда, у нас нет денег”. Было такое отношение, как будто ты больная или заразная», – вспоминает Зульфия Раухатовна.

Сейчас, по ее словам, отношение совсем другое. Люди сами подходят на улице, здороваются, просят сделать фотографию на память.

«Люди увидели, что люди с инвалидностью тоже могут работать, заниматься спортом, рожать детей, заводить семью», – отметила собеседница.

Рассказывая о себе, женщина никогда не вспоминает об инвалидном кресле. Создается впечатление, что ты общаешься с человеком, который вообще не испытывает никаких проблем Фото: предоставлено Зульфией Габидуллиной

«Каждый день просыпаюсь и радуюсь тому, что проснулась»

Несмотря на все жизненные неурядицы, Зульфие Габидуллиной удается сохранять невероятный оптимизм, которым она буквально заражает окружающих. Рассказывая о себе, женщина никогда не вспоминает об инвалидном кресле. Создается впечатление, что ты общаешься с человеком, который вообще не испытывает никаких проблем.

«Я очень люблю свою жизнь! Каждый день просыпаюсь и радуюсь тому, что проснулась. Даже если случается много трудностей, всегда есть свет в конце тоннеля», – отметила собеседница.

Даже о самых тяжелых моментах в своей жизни она рассказывает легко, потому что не держит обиды и зла на людей. Зульфия Раухатовна рекомендует всем, кто попал в непростую жизненную ситуацию, смириться с тем, что есть. Возможно, судьба из-за появившихся проблем дала человеку шанс уйти с нелюбимой работы, научиться чему-то новому, открыть себя в творчестве, считает она.

«Вот моя знакомая всю жизнь мечтала заниматься ювелирными изделиями, а времени не было. Она попала в аварию, осталась без ноги и начала заниматься своим любимым делом, приносит прибыль в дом», – отметила спикер.

Она уверена, что безвыходных ситуаций просто не бывает. При желании люди с ограниченными возможностями могут найти себе занятие по душе.

«Сейчас можно всё. Если человек действительно чего-то хочет, то добивается. Вот меня раньше не пускали в бассейн. Потом разрешили ходить два раза в неделю в такое время, чтобы дети не видели. А детям чего меня бояться? Они бегают, прыгают, я их больше боялась, чем они меня», – смеется Габидуллина.

В прежние времена попасть на тренировку в бассейн инвалиду-колясочнику было все равно, что пройти сложный квест: на входе ступеньки, двери узкие. Требовалась посторонняя помощь, то ли дело сейчас, когда в городах развита «доступная среда».

Зульфия Раухатовна считает, что смириться с инвалидностью можно. И не только смириться, но и жить полноценной жизнью, «поймать мечту за хвост» и «быть счастливой каждую секунду». С таким девизом она живет и ждет Паралимпийские игры в Париже.