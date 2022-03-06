Паралимпийцы вернулись из Пекина победителями

Сегодня домой вернулись участники Паралимпийских игр в Пекине, лыжники Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина.

Встречали Рушана и Марту в казанском аэропорту шумно, громко и тепло, с цветами и поздравлениями.

Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев прямо назвал спортсменов героями.

«Вы наши герои. Благодарность за вашу стойкость и выдержку. Мы никогда не дадим наших спортсменов в обиду», — сказал он.

Вице-президент Федерации синхронного плавания Российской Федерации, заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике, депутат Государственной Думы Ольга Павлова, подчеркнула важность защиты прав наших спортсменов.

«Я как тренер знала, что в спорте побеждают честно. А сейчас это не спорт, а грязная политика. Победа будет за нами, придет время, и вы покажете миру свою силу. Надо защитить права наших спортсменов и подать в суд», — прокомментировала она.

Рушан Миннегулов признался, что шоком для него отстранение от игр не стало, и он уже через это проходил.

«Обидно, конечно, настраивались на самый лучший результат. Готовился 8 лет, поехал выигрывать. В итоге отстранили. Я уже через это проходил, поэтому сейчас было легче. Успели один раз на лыжах в Пекине покататься, а потом нас отстранили. В принципе все было ожидаемым...», — добавил он.