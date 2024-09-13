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Паралимпиец из Югры: Для побед нужно больше международного опыта
Участниками Паралимпийских игр в Париже стали два представителя Ханты-Мансийского автономного округа — Екатерина Ветохина и Никита Дубенчук. О своих эмоциях после возвращения на родину они рассказали изданию ugra-news.ru.
Никита Дубенчук принял участие в состязаниях по толканию ядра. Ему удалось занять четвертое место — до тройки паралимпийцу не хватило считанных саниметров.
По мнению Никиты, для успеха ему не хватает международного опыта — эти соревнования стали лишь вторыми в его карьере.
«Я показал хороший результат, но для того, чтобы претендовать на призовые места на чемпионате мира или Паралимпиаде, мне необходимо получить больше международного опыта. Это лишь вторые соревнования в моей жизни, но оба старта пришлись на один год, и сезон получился непростым. Хочу поделиться исключительно положительными эмоциями от Паралимпиады. Дружелюбная атмосфера и поддержка оставили у меня самые хорошие впечатления», — поделился спортсмен.
Екатерина Ветохина дошла до финала соревнований по метанию диска и толканию игра. В обеих дисциплинах она стала десятой.
«Сейчас сложно совладать со своими эмоциями. Но впереди меня ждет отпуск, возможность отдохнуть и подготовиться к новым испытаниям», — призналась югорчанка.
В XVII Паралимпийских играх в Париже участвовали 4573 спортсмена из 171 страны. В российскую команду вошли 90 человек, выступавшие в нейтральном статусе в пяти дисциплинах.
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