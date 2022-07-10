Парагвайский форвард «КАМАЗа» перешел в «Оренбург»

19-летний парагвайский нападающий «КАМАЗа» из Набережных Челнов перешел в «Оренбург», сообщает пресс-служба оренбургского клуба.

Предыдущей командой Акосты был КАМАЗ. Футболист выступал за клуб с февраля 2022 года, он принял участие в 11 матчах и не отличился результативными действиями. До приезда в Россию Диего Акоста выступал за молодежные команды «Либертад» (Асунсьон, Парагвай) и «Атлетико Минейро» (Белу-Оризонти, Бразилия), а также за юношеские (U-17 и U-18) сборные Парагвая. В 10 играх, за которые Диего забил один мяч.

По данным авторитетного портала Transfermarkt сегодняшняя рыночная стоимость трансфера парагвайца составляет 50 тыс. евро.