Парафойлы, дельта кайт, роккаку: в Нижнекамске прошел Фестиваль воздушных змеев

Конкурс на лучшую модель воздушного змея прошел на территории одного из городских детских садов Нижнекамска в преддверии Дня защиты детей.

На участие в фестивале можно было заявить только самодельного змея. В результате родители и дети поразили членов жюри своими талантами.

Корабли, птицы, змеи в форме геометрических фигур. Разноцветные, большие и маленькие. Всего в параде воздушных змеев приняли участие более 60 моделей. Здесь были как покупные, так и самодельные игрушки.

Чуть позже воздушные змеи конкурсантов отправились в первый полет. Главным в этом деле — хорошо разбежаться и, конечно, поймать порыв ветра. Многим это сделать удалось. Площадка позволяет совершить этот маневр вполне комфортно. По словам организаторов, сама территория детского сада подсказала идею провести такой фестиваль.

Выбрать лучшего змея членам жюри оказалось далеко не просто. Но никто из участников не ушел без подарка.

Материал подготовлен при участии Александра Халина.