news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 30 мая 2023 20:40

Парафойлы, дельта кайт, роккаку: в Нижнекамске прошел Фестиваль воздушных змеев

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Конкурс на лучшую модель воздушного змея прошел на территории одного из городских детских садов Нижнекамска в преддверии Дня защиты детей.

На участие в фестивале можно было заявить только самодельного змея. В результате родители и дети поразили членов жюри своими талантами.

Корабли, птицы, змеи в форме геометрических фигур. Разноцветные, большие и маленькие. Всего в параде воздушных змеев приняли участие более 60 моделей. Здесь были как покупные, так и самодельные игрушки.

Чуть позже воздушные змеи конкурсантов отправились в первый полет. Главным в этом деле — хорошо разбежаться и, конечно, поймать порыв ветра. Многим это сделать удалось. Площадка позволяет совершить этот маневр вполне комфортно. По словам организаторов, сама территория детского сада подсказала идею провести такой фестиваль.

Выбрать лучшего змея членам жюри оказалось далеко не просто. Но никто из участников не ушел без подарка.

Материал подготовлен при участии Александра Халина.

#нижнекамск #нижнекамский район #конкурс #фестиваль
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное