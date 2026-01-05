«Парадоксальный матч»: УНИКС победил «Локомотив-Кубань», но у Перасовича есть претензии

УНИКС в первом матче 2026 года обыграл на выезде «Локомотив-Кубань» со счетом 81:77. В составе «бело-зеленых» дабл-дабл оформил Дишон Пьер. Подробности победной для казанцев встречи – в материале «ТИ-Спорта».





Первая победа УНИКСа в 2026 году

2025-й год УНИКС завершал на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. Казанцы набрали одинаковое количество побед с ЦСКА (16) в 18 матчах, уступив армейцам лишь в разнице заброшенных мячей.

Игра против «Локомотива-Кубань» в гостях еще в прошлом сезоне воспринималась бы как жесткая проверка на прочность для подопечных Велимира Перасовича. Но в реалиях сегодняшнего дня УНИКС и «Локомотив-Кубань» – команды разного уровня: как с точки зрения исполнительского мастерства, так и с точки зрения тренерского опыта.

Для наставника краснодарцев Антона Юдина текущий сезон складывается действительно непросто, и впервые за долгое время топ-4 в турнирной таблице лиги видоизменился. «Локомотив-Кубань» потеснила «Парма» Евгения Пашутина, обещающая подарить сенсацию в предстоящем плей-офф.

УНИКС не без проблем, но сумел на классе победить «Локомотив-Кубань» со счетом 81:77. Дабл-дабл на свой счет записал Дишон Пьер (15 очков, 15 подборов). 15 очков в основное время также у Дмитрия Кулагина. Капитан казанцев в очередной раз получил наибольшее количество игрового времени от Перасовича (более 34 минут).

В отсутствие травмированного Пэриса Ли Кулагин вынужден брать на себя роль разыгрывающего. Многопрофильность и навыки плеймейкера позволяют защитнику становиться одной из центральных фигур УНИКСа на площадке. Именно на счету Дмитрия решающая победная «треха» в конце четвертой четверти. К слову, у «Локомотива-Кубань» с трехочковыми бросками была вчера полная беда – 14% реализации и ноль из десяти в четвертой четверти.

«Матч получился парадоксальным»

По завершении матча Велимир Перасович назвал его парадоксальным. Ведь, с одной стороны, казанцы почти в два раз переиграли соперника на подборах (48-26), с другой, вновь оказались богаты на потери мяча в простых ситуациях. Особенно неожиданным стало выступление лидеров УНИКСа в этом компоненте. У Джалена Рейнольдса за четыре четверти пять потерь, у Маркуса Бингэма – четыре, еще две у Алексея Шведа.

«Матч получился достаточно парадоксальным: мы с очень большим преимуществом выиграли подбор, но при этом допустили непозволительное количество потерь. Уже не первую игру мы совершаем более 15 потерь, что очень, очень много. Но даже с таким количеством ошибок мы могли гораздо увереннее довести дело до победы, если бы забили один из многих открытых бросков, которые смогли себе создать.

Как бы то ни было, я рад сегодняшней победе, потому что с «Локомотивом» всегда тяжело играть, особенно теперь, когда у них полный состав», – сказал Перасович в беседе с журналистами.

Камеры запечатлели новичка УНИКСа Тайсона Брюэра

Любопытно, что на матче в Краснодаре присутствовал новичок УНИКСа – 25-летний Тайрон Брюэр. Во время трансляции телекамеры местного «Баскет-холла» несколько раз выхватывали его лицо крупным планом.

О том, что казанский клуб в ближайшее время официально сообщит о трансфере нового легионера, Велимир Перасович объявил еще после недавнего матча с МБА-МАИ. И вот, наконец, поклонники УНИКСа увидели новичка своими глазами.

Ближайший матч в Единой лиге ВТБ «бело-зеленые» проведут против «Самары» 10 января. Возможно, уже в этой встрече состоится дебют американского форварда.

Если давать вкратце характеристику Брюэру, то это габаритный баскетболист более двух метров ростом и весом более 90 кг. Приобрел его УНИКС, очевидно, в качестве замены Си Джей Брайсу, который, похоже, выбыл из-за травмы до конца сезона. Из сильных сторон Тайрона можно отметить бросок и атлетизм.

Перешел в УНИКС американец из немецкого чемпионата. В составе «Хемница» он становился обладателем Кубка Германии в 2025 году, а в целом в Европе Брюэр выступал на протяжении последних трех лет.

Фотографии: официальный сайт БК «УНИКС»