Парад выпускников, концерт, салют: как отметят «День молодежи — 2023» в Альметьевске

«День молодежи — 2023» в Альметьевске отпразднуют 24 июня, в субботу, на нескольких площадках города. Какую программу подготовили организаторы, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

Начало праздника запланировано на 14.00. Так, в Индустриальном сквере в течение двух часов развернутся танцевальные баттлы среди коллективов города и мастер-классы от казанских хип-хоперов. До 19.00 будут работать развлекательные локации с мастер-классами «Творческая лаборатория», фуд-корты, фото- и лаунжзоны с игротекой от Game Point Альметьевск.

На площади перед Дворцом спорта «Юбилейный» в рамках праздника запланирован «Выпускной — 2023». Начало — в 15.30. Здесь пройдет парад выпускников, награждение выпускников и учителей и DJ-сет от резидентов альметьевских клубов.

С 18.00 будет дан старт концертной программе. На сцену выйдут казанские группы «Австралия», Jamberry, вокалист проекта живой музыки «Yummy Music Band» Ilgiz и другие.

В 21.15 запланировано выступление хедлайнера — группы Escape (Москва), лауреата премии RU.TV 2022. По завершении концерта прогремит праздничный салют.