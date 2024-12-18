Парад у ёлки, ярмарка в Кремле и спектакли: куда сходить в Казани в новогодние праздники

Когда откроют центральную елку Казани, как принять участие с детьми в праздничном параде, как будут работать развлекательные городки и где можно будет покататься на коньках и лыжах в каникулы, рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Открытие центральной елки Казани состоится 24 декабря

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанцев приглашают поучаствовать в дефиле на открытии главной ёлки

Открытие центральной елки Казани состоится 24 декабря с дефиле. В нем могут поучаствовать все желающие. Для этого нужно одеться в светлую одежду и сделать дома игрушку, рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Мы приглашаем всех казанцев поучаствовать в этом событии. Мы пройдем дефиле от бульвара «Фестивальный» до Центра семьи «Казан». Одно пожелание – чтобы ребята приходили со своей игрушкой. Мы подготовили мастер-класс, как ее нужно сделать. Это очень простой процесс. Желательно прийти в светлой одежде, потому что мы делаем представление на основе легенды «Ак елан» («Белая змея», – прим. Т-и) и это шествие будет символизировать символ будущего года», – рассказал он.

Парад начнется в 17 часов 30 минут, главное представление с участием творческих коллективов города и певцов казанской филармонии – в 18 часов.

С 1 по 5 января у центральной елки будут показывать новогодние спектакли на разные тематики.

«Каждый день будет разная театрализованная программа. 1 января будет «Щелкунчик», 2-го – «Бременские музыканты» и диджей-школа, 3-го – «Новогодние игрушки», 4-го – спектакль на татарском языке, 5 января будет тематика Нового года офлайн, а 6-го – представление на тему «Окно в прошлое» и выступление ансамбля «Красная горка», – пояснил Абзалов.

С 1 по 5 января у центральной елки будут показывать новогодние спектакли на разные тематики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новогоднюю ночь ёлочные городки будут работать до 3 утра

Ёлочные городки в новогодние праздники в Казани будут работать до 22:00, а в саму новогоднюю ночь до трех утра, продолжил Азат Абзалов.

«Все городские ёлки с открытия будут работать до 22:00, после этого времени иллюминацию будут минимализировать. В новогоднюю ночь режим работы будет продлен до трех утра. Сама программа завершится в два часа, затем у людей будет время пофотографироваться и погулять в городках», – пояснил он.

Церемонии открытия городков начнутся с 20 декабря в разных парках города.

Азат Абзалов: «Все городские ёлки с открытия будут работать до 22:00» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В новогодние праздники в Казани можно будет встретить музыкальный фургон

С 1 по 5 января по Казани будет ездить музыкальный фургон с символом наступающего года – змеёй.

«Мы проедем по всем районам Казани. Ориентировочно предоставления будут начинаться в 15:30. Будут играть всем известные композиции. Можно всем прийти семьями, потанцевать и попеть разные песни», – рассказал Абзалов.

В частности, музыкальный фургон появится на улице Баумана, в парках «Салават купере» и «Калейдоскоп», у ёлки в Дербышках, у торгового центра «МЕГА».

Также будет организован фотоконкурс. Свои снимки нужно будет разместить в телеграм-канале «Культура Казани», лучшие получат призы.

С 25 декабря по 13 января на территории Присутственных мест Казанского Кремля будет работать новогодняя ярмарка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новогодняя ярмарка в Казанском Кремле

С 25 декабря по 13 января на территории Присутственных мест Казанского Кремля будет работать новогодняя ярмарка.

«С 25 по 30 декабря и с 1 по 13 января ярмарка будет работать с 10 утра до 10 вечера. 31 декабря она завершит работу чуть раньше. Помимо этого, там будут работать творческие коллективы, которые представят программу для детей», – отметил Абзалов.

Также в течение праздничных дней на территории Кремля будут проходить уличные гулянья, заключил он.

Новогодние праздники – это замечательная возможность заняться спортом Фото: © «Татар-информ»

К Новому году станет доступна новая лыжная трасса на Центральном стадионе

Новогодние праздники – это замечательная возможность заняться спортом.

«Начинается зимний сезон, когда мы можем наслаждаться лыжными прогулками, катанием на коньках и захватывающими спортивными состязаниями. В Казани подготовлены 108 мест для катания на коньках, в том числе 85 хоккейных коробок. Они будут работать и в новогодние праздники. Кроме того, 23 катка работают с пунктами проката», – сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Ленар Гарипов.

Ленар Гарипов: «В Казани подготовлены 108 мест для катания на коньках. Также подготовлены 14 лыжных трасс, которые будут доступны в каникулы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В частности, 21 декабря на территории катка на «Ак Барс Арене» состоится семейный праздник «Все на каток».

Также подготовлены 14 лыжных трасс, которые будут доступны в каникулы. Новой площадкой станет Центральный стадион.

«В ближайшие выходные на трассе на Центральном стадионе пройдет Кубок мэра Казани по лыжным гонкам. Это новая локация, куда дети могут прийти вместе с родителями и покататься. Там же будут занятия для начинающих», – пояснил Гарипов.

Лыжная трасса расположится внутри чаши стадиона на легкоатлетических дорожках, заключил он.

Видео: пресс-служба мэрии Казани