Парад судов и уроки по завязыванию морских узлов: в Свияжске пройдет «Народная лодка»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 5 и 6 августа состоится фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Он будет посвящен судостроению и судовождению. На данный момент для участников продолжается заявочная кампания.

«Программа фестиваля рассчитана на два дня, событие пройдет в первые выходные августа, на набережной Свияжска, которая отличается своими потрясающими видами. До окончания сбора заявок осталось несколько дней, и мы ждем всех, кто хочет поделиться своим умением и мастерством. Летний отдых на реке будет дополняться колоритной атмосферой. Также вкусно и сытно обещаем накормить всех гостей Свияжска», — поделилась с «Татар-информом» начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

В программе запланированы выставка лодок народной постройки, лодочных моторов, соревнования на гребных лодках, соревнования бурлацких артелей и парад судов.

Атмосферу событию придадут музыка и речные песни, ярмарка, лектории.

Для всех желающих состоятся мастер-классы по завязыванию узлов, судостроению, рыболовству и кулинарии. Будут работать площадки для взрослых и детей.

Для участников заявки можно направить на почту lodkivolgi@gmail.com до 20 июля включительно.