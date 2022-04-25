Парад с кавалерией, «Бессмертный полк»: В Челнах озвучили программу на 9 Мая

В Набережных Челнах в день Победы, 9 мая, мероприятия начнутся с митинга у памятника Мусе Джалилю. О программе праздника на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Митинг начнется в 9.00. В нем примут участие кадеты и студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета. В это же время будет объявлена процедура почетного караула у мемориального комплекса «Родина-мать». В 9.30 начнется выступление большого детского хора и сводного оркестра. В 10 часов — торжественный парад.

В параде традиционно примут участие гарнизон пожарной охраны федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан и отдела надзорной деятельности; парадные расчеты военно-патриотического подразделения «Каскад» Набережночелнинского политехнического колледжа и учащихся кадетских школ №47, 49, 81, 82.

По словам спикера, в праздничных колоннах торжественным маршем пройдут студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования города. Тринадцатый год подряд в параде будет принимать участие конная кавалерия и техника. Закончится парад возложением венков и цветов к мемориалу «Родина-мать».

Праздничные мероприятия продолжатся в трех районах города: будет организована реконструкция полевой кухни «Солдатская каша» в 11.30 в Комсомольском районе, в 12.00 — в Центральном и Автозаводском районах.

На площадках парка Победы запланировано проведение праздничных мероприятий. В Автозаводском районе — у памятника «Лавровый венок» состоится программа «Нам завещаны память и слава» с парадом победителей смотра строя и песни, а также возложением венков, цветов к памятнику и бюстам Героев Советского Союза. На сцене парка пройдет праздничный концерт «Не смолкнет слава тех великих лет».

В Центральном районе запланированы гала-концерт городского конкурса-фестиваля «Эхо Победы», передвижная выставка «Дорогами Победы, театрализованное представление „За Победу!“». В Комсомольском районе состоится фестиваль «Эхо Победы».

«Одним из самых искренних мероприятий Дня Победы челнинцы считают шествие „Бессмертного полка“. Эта акция позволяет нам воздать дань уважения тем, кто защищал Родину, ощутить и себя причастными к великому делу, продемонстрировать единство и патриотизм, сохранить в каждой семье личную память о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну. Каждая семья может опубликовать воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, семейное фото и видео на сайте городского совета учащихся. К шествию, которое начнется в 16.00, приглашаем всех подключиться», — отметил Рамиль Халимов.

Продолжится праздник в 17.00 театрализованной программой на майдане парка «Прибрежный». Затем с 18.00 до 19.00 для всех жителей и гостей города будет организован праздничный концерт детских коллективов, по завершении которого Набережные Челны присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания», чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной войны.

С 19.00 до 21.00 продолжится праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей города. Завершением празднования Дня Победы в городе станет праздничный салют. Он прогремит в 21.00.

«По состоянию на 15 апреля 2022 года в Набережных Челнах зарегистрированы 947 ветеранов Великой Отечественной войны. За год количество ветеранов уменьшилось на 362 человека. Самым „возрастным“ ветеранам, Канидиеву Ивану Николаевичу и Кравченко Александре Георгиевне, в прошлом году исполнилось 100 лет», — добавил Халимов.

Докладчик напомнил, что от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова участникам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам умерших (погибших) участников войны вручат подарочные продуктовые наборы. 18 апреля в город поступили 343 подарочных продуктовых набора, в том числе 961 именная поздравительная открытка ветеранам ВОВ.