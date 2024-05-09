Парад, полевая кухня и военные фильмы: как в Агрызе празднуют день Победы

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Несмотря на причуды майской погоды, День Победы жители Агрыза отметили на высшем уровне. Праздничные мероприятия в городе стартовали в 10 часов утра. На большом экране, установленном на городском стадионе, началась трансляция в прямом эфире парада Победы на Красной площади.

Хотя тут было холодно, здесь собралось много народу. Работали музейные, торговые, детские площадки, полевая кухня. Немало агрызцев вышло и на площадь Победы, где прошел памятный митинг в честь 79-й годовщины Победы. Руководители района, взрослые и дети возложили венки и цветы к Вечному огню и Стене памяти. Более 14 тыс. жителей Агрызского района ушли на фронт, более 4,5 тыс. погибли, 5 тыс. пропали без вести. В память о них была объявлена минута молчания.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Основная часть торжественных мероприятий прошла на стадионе. Участников праздника поприветствовали глава района Ленар Нургаянов, заместитель начальника Горьковской железной дороги по Ижевскому территориальному управлению Александр Кузнецов. Депутат Госсовета Айрат Зарипов прочитал обращение Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Парад, равняйсь! Смирно! К торжественному маршу повзводно... Дистанция одного линейного... Равнение направо! Шагом марш!» — скомандовал военный комиссар Ильгиз Галеев.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Торжественный парад начали праправнуки ветеранов войны — воспитанники детских садов со своими педагогами. За ними проследовали правнуки героев — учащиеся школ, юные спортсмены. Прошел парадный расчет ветеранов Пограничных войск, Военно-морского флота, участников боевых действий в Афганистане и Чечне.

Далее торжественным маршем прошествовали почетные железнодорожники и коллективы железнодорожных предприятий, представители пожарно-спасательного гарнизона, администрации района, трудовых коллективов города.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Парад продолжили юные гонщики-картингисты из Дома детского творчества. В завершение проехали ретромашины и современные празднично украшенные автомобили.

На праздничной площадке развернулось театрализованное представление, которое не оставило равнодушным ни одного участника праздника. Оно было построено на трогательной беседе деда, прошедшего всю войну, и его внука.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Перед зрителями предстали самые горькие моменты Великой Отечественной. Вчерашние мальчишки уходили на фронт. Гибли бойцы. Но советский народ ничто не смогло сломить. Войска с тяжелыми боями продвигались к победе. День и ночь оставшиеся в тылу женщины, старики, дети трудились во имя победы, в том числе агрызцы. А в тот день, когда забыло объявлено о капитуляции Германии, люди выходили на улицы, плакали и смеялись.

После представления каждый желающий имел возможность сфотографироваться возле ретротехники, согреться горячим чаем и угоститься солдатской кашей у полевой кухни.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Праздник продолжится до позднего вечера. Концертную программу уже показал Государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас». В 17 часов началась демонстрация любимых фильмов военных лет. А вечером свои выступления в честь праздника представят творческие коллективы района.