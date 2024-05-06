Парад Победы, «Волга-Волга» и пожелания бойцам СВО: как отметят День Победы в Нижнекамске

Фото: © Ильнар Тухбатов/ «Татар-информ»

В Нижнекамске активно идет подготовка ко Дню Победы. Главные торжественные мероприятия развернутся 9 мая на трех основных площадках: площади Победы, Доме народного творчества и площади имени Н. В. Лемаева. Афишу на деловом понедельнике представил замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ по социальным вопросам Ильдар Рамазанов.

В 9 часов откроет череду праздничных мероприятий концертная программа возле Дома народного творчества. В это же время на площади имени Н. В. Лемаева начнут свою работу тематические интерактивные площадки, мастер-классы, фотозоны, открытый микрофон и многое другое. Также будет работать полевая кухня.

Жители и гости города смогут своими руками сделать разные памятные сувениры, броши, голубей из бумаги, поздравительные открытки. Также пройдёт акция «Пожелание Героям».

«Желающие смогут написать для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, слова поддержки и благодарности. А на „Стене Памяти“ разместить портрет своего героя с указанием имени и годами жизни. Все собранные материалы и фотографии будут переданы в архивы и музеи, в том числе во всероссийский исторический депозитарий „Лица Победы“», — доложил спикер.

Традиционно во время торжественного митинга в честь памяти 27 миллионов погибших советских граждан и ветеранов, не доживших до Дня Победы, горожане склоняют голову в минуте молчания. Представители администрации, Правительства Республики, предприятий и учреждений возложат цветы к подножию Монумента Победы.

В 10 часов напротив Монумента Победы состоится торжественный митинг, который откроется театрализованным прологом «Победа во имя жизни». В 15-минутном прологе участники расскажут о силе и мужестве советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Парад будет представлен показательным выступлением воспитанников детских садов, плац-концертом барабанщиков Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина и парадом военизированных расчетов. Завершится торжественная часть вокально-хореографической постановкой «Счастливое детство».

По окончании торжественной части на площади Дома народного творчества свое праздничное настроение подарят концертно-творческий центр, воспитанники детских школ искусств города, лучшие творческие коллективы города и предприятий.

В 18 часов праздничным подарком для горожан и гостей города станет выступление вокальной группы «Ямьле». С 19 до 20 часов на сцене выступит музыкальная группа из Казани «Волга-Волга».