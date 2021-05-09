«Дань памяти тем, кто шел навстречу смерти»: в Казани провели Парад Победы

Путин: «Наши ветераны, их судьбы, преданность Родине — это пример для нас»

Главным местом празднования Дня Победы в Казани стала площадь Тысячелетия, где состоялся Парад Победы. Под музыку песни «Священная война» композитора Александра Александрова курсанты Казанского танкового училища вынесли на площадь государственные флаги России и Татарстана, а также легендарное Знамя Победы.

После этого было организовано прямое включение трансляции военного парада на Красной площади в Москве. С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне всех жителей страны поздравил Президент России Владимир Путин.

«Поздравляю вас с Днем Победы! Победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, для нашего народа священным.

Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся.

Дорогие наши ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в самое трудное время войны советский народ «бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе». «Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война — перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас», — заявил он и объявил минуту молчания.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы, — продолжил Президент РФ. — История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

По мнению главы государства, ветераны, их судьбы и преданность Родине — это пример для всех, вершина, к которой нужно стремиться. «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому — доблестные Вооруженные Силы России, наследники солдат Победы. И, конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей», — заключил он.

Минниханов: «Мы сделаем всё, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забылись»

В торжественном мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Первые лица приехали на парад на ретроавтомобиле «Победа».

Президент Татарстана поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы — «великим праздником нашего народа». Он напомнил, что 76 лет назад над поверженным рейхстагом в Берлине было водружено Знамя Победы.

«Это стало символом окончательного крушения нацизма и завершения самой кровопролитной и жестокой войны в истории человечества. В этот священный день мы отдаем дань памяти и безграничного уважения тем, кто шел навстречу смерти в боях, трудился в тылу без сна и отдыха. Вы совершили великий подвиг, о котором мы никогда не забудем. Низкий вам поклон и глубочайшее признание за Великую Победу», — обратился Минниханов к ветеранам.

По его словам, будет сделано всё, чтобы «подвиги наших дедов и прадедов не забылись, а граждане жили в сильной и процветающей стране». «Славные боевые традиции поколения героев достойно продолжает Российская армия. Под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина растет оборонное могущество страны, боевой потенциал и престиж Вооруженных Сил РФ. Поисковые отряды России и Татарстана возвращают сотни имен павших защитников родины, с почестями предают земле их останки», — отметил Президент РТ.

Минниханов пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. «С глубоким почтением и гордостью мы склоняем головы перед павшими на полях сражений. Память о великом подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах. С днем Великой Победы!» — сказал он.

В параде участвовали 2 тысячи человек и техника времен Великой Отечественной войны

После выступления Президента Татарстана начальник Казанского гарнизона, генерал-майор Кирилл Кулаков совершил объезд войск парадного расчета и доложил Минниханову о готовности начать парад.

По традиции парад открыла рота барабанщиков в составе 64 лучших воспитанников Казанского суворовского военного училища. Мимо трибун прошли знаменные группы с государственными флагами России и Татарстана, Знаменем Победы и со штандартами фронтов Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем по площади прошли офицеры и курсанты Казанского танкового училища, сотрудники УФСИН, МЧС, МВД, Татарстанской таможни, Росгвардии, юнармейцы, кадеты, участники боевых действий в Афганистане, представители вузов и республиканских общественных объединений.

Затем состоялся проезд военной и специализированной техники, ретроавтомобилей. Собравшиеся смогли увидеть боевую технику времен Великой Отечественной войны, например легендарный танк Т-34-85, тяжелый советский танк ИС, «катюшу», мотоциклы МВ-650. Мероприятие завершилось песней «День Победы».

В военном параде приняли участие более 2 тыс. человек, 24 единицы военной техники и 25 парадных расчетов.