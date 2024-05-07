Парад Победы с кавалерией, полевая кухня и концерты: как в Челнах отметят 9 Мая

Программа празднования Дня Победы в Набережных Челнах включает порядка 700 мероприятий. Их проведение на аппаратном совещании анонсировал начальник Управления образования исполкома Рустем Хузин.

По его словам, большой отклик в сердцах жителей города вызвали акции, проводимые школьниками, «Письмо ветерану», «Звезда Героя», «Окна Победы». Также 49 лет ежедневно школьники несут Вахту Памяти на Посту №1.

Во всех общеобразовательных учреждениях проводятся классные часы, уроки мужества, выставки и спортивные соревнования, смотры строя и песни. Обновлены школьные музеи, посвященные истории Великой Отечественной войны, уголки героев специальной военной операции. Состоялся городской конкурс «Зарница».

Кроме того, Челны традиционно присоединились к международной акции «Диктант Победы», направленной на увековечивание памяти каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и привлечение жителей города к изучению военной истории России, ее героического прошлого.

В каждом районе города пройдут праздничные концерты для ветеранов. Также запланированы чествования ветеранов в Госпитале для ветеранов войн, Пансионате для ветеранов труда, реабилитационном центре «Изгелек».

С 26 апреля в городе началась акция «Георгиевская ленточка». Планируется раздать 20 тысяч лент.

Одним из самых искренних мероприятий Дня Победы челнинцы считают шествие «Бессмертного полка».

Традиционного масштабного шествия по улицам не будет. В этом году он пройдет в новых форматах. Фото ветерана можно разместить на автомобиле, на одежде, на аватарке в социальных сетях, на «Стенах Памяти».

9 мая праздничные мероприятия начнутся в 8.30 с митинга на памятнике Мусы Джалиля. В нем примут участие кадеты и студенты Набережночелнинского Государственного педагогического университета.

В 9 часов будет объявлена вахта Почетного караула у мемориального комплекса «Родина-мать», в 9.25 — выступление большого детского хора и сводного оркестра кадетов, показательные выступления карабинеров, в 10 часов — митинг и торжественный парад.

«Парад — это не только праздник, это символ единения нашего народа, дань памяти погибшим солдатам, офицерам. В параде традиционно примут участие: ветераны пограничники и ветераны афганской войны; парадные расчеты военно-патриотического подразделения „Каскад“ Набережночелнинского политехнического колледжа; учащихся кадетских школ», — доложил спикер.

В праздничных колоннах торжественным маршем пройдут студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования города. Впервые в этом году торжественным маршем пройдет парадный расчет Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Пятнадцатый год подряд в параде будет принимать участие кавалерия и техника. Закончится парад возложением венков и цветов к мемориалу «Родина-Мать».

С 11.30 праздничные мероприятия продолжатся в трех районах города, будет организована реконструкция полевой кухни «Солдатская каша».

В Комсомольском районе на набережной Тукая пройдут концертная программа «Жива в нашем сердце победная дата!», гала концерт открытого городского фестиваля «Эхо Победы».

В Автозаводском районе праздничные мероприятия состоятся на 4-х площадках парка Победы: у монумента знамени Победы для семей дошкольных образовательных учреждений состоится конкурс рисунков на асфальте «Все краски Победы»; у памятника «Лавровый венок» — торжественное мероприятие «И внуки восславят радость Победы» с парадом победителей, смотром строя и песней, и возложением венков; на сцене парка — праздничный концерт «Не смолкнет слава тех великих лет».

Ансамбль народных инструментов «Наигрыш» продолжит праздник концертом «Мелодии Победы». Завершит программу фестиваль творчества работающей молодежи «Память» с прямой трансляцией минуты молчания.

В Центральном районе театрализованное представление «Победа в сердце каждого живет» будет показано на бульваре Энтузиастов.

Кроме этого, в настоящее время проводятся Акции «Голубой трамвай» совместно с хором ветеранов «Подснежник» и «Дневник Победы».

«Все, что сказал наш коллега, должно быть в полном объеме все реализовано. Все готово, чтобы провести праздник на достойном уровне», — прокомментировал мэр города Наиль Магдеев.