Парад Победы, легкоатлетический забег и фронтовые бригады: как в Бугульме отметят 9 мая

В мэрии Бугульмы представили афишу к 9 Мая. Замруководителя исполкома по соцвопросам Ольга Плеханова рассказала о запланированных мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в Бугульминском муниципальном районе проживает 270 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 4 участника, 1 житель блокадного Ленинграда, 1 узник концлагерей, 50 вдов, 214 тружеников тыла. В 2024 году участники и инвалиды ВОВ получат ежегодную денежную выплату - 10 тыс. рублей по указу Президента РФ Владимира Путина.

От имени Раиса РТ Рустама Минниханова участникам и инвалидам Великой Отечественной, вдовам погибших ветеранов, а также труженикам тыла вручаются подарочные наборы, а также поздравительные открытки. Делегация ветеранов и семьи участников СВО 8 мая станут гостями торжественного мероприятия в Казани.

Учреждения молодежи совместно с волонтерами победы провели масштабные акции по благоустройству воинских захоронений и памятников, тимуровское движение помощи ветеранам и участникам войны 1941/45-х годов, акции «Георгиевская лента», «Красная гвоздика» и многое другое.

7 и 8 мая запланировано проведение массовых городских мероприятий — легкоатлетический кросс «Кубок Победы», митинг у стелы Герою Советского Союза Газинуру Гафиатуллину. Творческие коллективы — «фронтовые бригады» — организуют мини-концерты во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Празднование 9 мая в Бугульме начнется с возложения цветов и памятных митингов у городских мемориалов. В 10 часов мероприятие откроется масштабным театрализованным прологом с охватом участников 500 человек. В праздничном параде пройдут 38 строевых расчетов из числа учащихся и студентов образовательных учреждений города, общественных организаций, молодёжного формирования «Форпост», сотрудников следственного изолятора. Всего 1110 человек.

После праздничного парада начнется концерт «Победные фанфары» с участием детских коллективов и отдельных исполнителей — лауреатов республиканских и всероссийских конкурсов.

Вечерняя программа запланирована на 19 часов. Праздничный салют в День Победы в этом году не состоится.

«Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести — навечно вписана в героическую летопись России. Мы гордимся всеми, кто, не жалея жизни, защищал Отечество на фронте и в тылу, кто отстоял нашу свободу и освободил мир от нацизма. Приглашаю всех бугульминцев на праздничные мероприятия», — обратился мэр города Линар Закиров.