Парад Победы и «Бессмертный полк» пройдут в Набережных Челнах 9 Мая

В Набережных Челнах 9 мая пройдут масштабные торжества, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О программе празднования на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Винер Харисов.

По его словам, в этом году мероприятия объединят три ключевых смысловых направления: подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, наследие Героя Советского Союза Мусы Джалиля в год 120-летия со дня его рождения, а также преемственность поколений в рамках Года воинской и трудовой доблести.

Праздничный день начнется в 08:30 с митинга у памятника Мусе Джалилю. В это же время будет организована процедура Почетного караула у мемориального комплекса «Родина-мать». В 09:30 для жителей города выступят большой детский хор и сводный оркестр, а также состоятся показательные выступления кадетов.

Ключевым событием станет Парад Победы, который начнется в 10:00 на проспекте Мусы Джалиля у мемориала «Родина-мать». В нем примет участие 41 парадный расчет – это кадетские школы, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, представители «ЮНАРМИИ», движения «Движение Первых», а также ветераны запаса.

В составе колонн пройдет современная техника, выпускаемая в Набережных Челнах для Вооруженных Сил Российской Федерации, а также образцы времен Великой Отечественной войны. Парад завершится возложением венков и цветов к мемориалу.

После официальной части мероприятия продолжатся в Автозаводском, Комсомольском и Центральном районах города. Здесь будут организованы полевые кухни «Солдатская каша», концерты творческих коллективов и традиционная раздача угощения.

Главная театрализованная программа «Славе не меркнуть. Памяти – жить!» пройдет в 17:00 на майдане парка «Прибрежный». В ней примут участие около 3 тыс. человек – студенты, школьники, кадеты, а также творческие коллективы города. Открытие программы ознаменуется выносом Знамени Победы, штандартов фронтов и государственных флагов.

Одним из центральных эпизодов станет шествие «Бессмертного полка», в ходе которого участники пронесут портреты ветеранов Великой Отечественной войны и погибших участников специальной военной операции. Первая часть программы отразит ключевые этапы войны – от мирного времени до Победы. Впервые зрителям представят мобильные инсталляции, где актеры в поэтической форме расскажут о трагических событиях военных лет.

Отдельные блоки будут посвящены Мусе Джалилю и теме многонационального единства на фронте. Во второй части программы выступят воспитанники кадетских школ и военно-патриотических объединений. Кульминацией станет парад кадетских школ и совместное исполнение песни «День Победы» с участием народного хора ветеранов.

В 19:00 в городе пройдет Всероссийская акция «Минута молчания». Завершатся праздничные мероприятия вечерним концертом, лазерным шоу и салютом, который начнется в 20:30.