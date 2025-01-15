Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Парад планет в январе 2025 года можно будет увидеть невооруженным глазом
В январе ожидается редкое астрономическое явление — парад планет. Все они выстроятся вдоль воображаемой прямой линии. Однако одну из них увидеть с Земли не удастся — Марс, сообщает «Радио 1».
Как уточнили в издании, на этот раз произойдет большой парад планет — в нем будут участвовать сразу шесть «танцоров»: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Наилучший обзор астрономического явления будет с 21 по 25 января. В остальные дни небесные тела также будут видны в одном секторе неба.
Большую часть участников парада можно будет увидеть без специальных приборов, однако для обзора Урана и Нептуна потребуется бинокль либо любительский телескоп.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»