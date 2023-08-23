Парад «Играй, гармонь» в День республики возглавит певица Ильсия Бадретдинова

Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шествие гармонистов в ходе праздника «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь») 30 августа возглавит популярная артистка татарской эстрады Ильсия Бадретдинова.

Фестиваль ежегодно проводится в День республики. В этом году он пройдет уже в 38-й раз. Праздник стартует в 11.00 с концертной программы на площадке перед театром Камала. По словам руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова, за годы своего существования фестиваль «Уйнагыз гармуннар!» стал всенародным праздником. Об этом руководитель ВКТ рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Этот праздник объединяет людей, он очень близок жителям Казани и гостям города. Татары всегда любили гармонь, это неотъемлемая часть нашей жизни. Говорят, гармонистов становится меньше, я бы не согласился. На наш фестиваль приезжают более тысячи участников. На сцене также выступят виртуозы, которые приедут в Казань из разных регионов. Два года парад гармонистов возглавлял Фирдус Тямаев. В этом году будет Ильсия Бадретдинова с гармонистами своего музыкального коллектива», — рассказал Шакиров.

Фото: Султан Исхаков

Он также добавил, что участникам фестиваля — творческим коллективам предусмотрены призы в виде сертификатов на национальные сценические костюмы, а также гармоней-тальянок. Подарки будут вручены в рамках государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа».

С 14.00 участники фестиваля пройдут шествием по улице Баумана в сторону Кремлевской набережной, где в 15.00 начнется праздничный концерт.