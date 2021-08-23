Парад-демонстрация на День республики в Нижнекамске проводиться не будет

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин на деловой планерке рассказал, как 30 августа в городе отметят День Республики Татарстан. Традиционный парад-демонстрация на проспекте Мира в этом году не состоится. Вместо него на местном телеканале в течение дня будет транслироваться праздничный телемарафон, участниками которого станут предприятия и учреждения города и района, а также первостроители.

«В прошлом году мы впервые применили данную форму, и она получила положительный отзыв от нижнекамцев, и поэтому было принято решение, что и в этом году будет также использован онлайн-формат, который позволит расширить аудиторию, а главное сберечь здоровье наших жителей», — отметил градоначальник.

30 августа в парке «Солнечная поляна» состоится традиционный футбольный матч дружбы, в котором примут участие представители малого и среднего бизнеса и муниципальных органов власти.

«В этот же день мы планируем провести праздничные мероприятия, посвященные улицам Нижнекамска, с которых начиналась история нашего города — это ул. Первопроходцев, Юности и проспект Строителей», — отметил градоначальник.

Остальные торжественные мероприятия, посвященные 55-летию Нижнекамска, запланированы на 22 сентября.