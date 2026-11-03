Пара жирафов из Казанского зооботсада отправится в Москву весной

Фото: kzn.ru

Самец Ники и самка Мари из Казанского зооботсада весной следующего года отправятся в Московский зоопарк. Животных передадут в подарок ко Дню народного единства. Об этом сообщили на брифинге председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили и директор зооботсада Асия Гиззатуллина, передает пресс-служба мэрии города.

По словам Шавлиашвили, для московских коллег это стало неожиданностью. Он выразил уверенность, что подарок укрепит отношения между двумя городами.

Инициатива передать жирафов возникла еще во время подготовки их доставки из Намибии. Тогда Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил привезти в республику больше животных, чем требовалось для местного зооботсада. Это было связано с тем, что жирафов не завозили в Россию более 20 лет.

«Это не коммерческий проект, а символ добра и любви. Покупка жирафов и их доставка в Казань оплачивались силами благотворительных фондов, в которых участвовало очень много людей. Мы видим, как поменялось настроение наших посетителей в Казани, посетителей Казанского зоопарка, как реагируют люди, как реагируют дети на жирафов», – подчеркнул Шавлиашвили.

Председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили Фото: kzn.ru

Передача самца и самки позволит Московскому зоопарку не только показывать посетителям редких животных, но и создать группу для их размножения.

Сейчас руководство казанского зооботсада взаимодействует с московскими коллегами. Детали перевозки будут прорабатывать с учетом состояния жирафов и их адаптации после путешествия из Намибии. Животных планируют доставить автомобильным транспортом.

Директор зооботсада Асия Гиззатуллина отметила, что после прибытия в Казань специалисты наблюдали за питанием и поведением жирафов, чтобы подобрать для них подходящие условия.

«Отмечу, что сам факт подарка не означает, что мы отправим их в Москву уже сегодня. Вместе будем планировать поездку, грамотно прорабатывать логистику и все дальнейшие шаги. Действовать будем так, как это будет лучше для состояния животных», – рассказала она.

Фото: kzn.ru

По словам заведующей отделом «Саванна» Татьяны Бусловой, жирафы уже перешли на рацион казанского зооботсада и привыкают к местным условиям. Сейчас каждый день они съедают около 120 ивовых веников и трех килограммов комбикорма. В меню также постепенно добавляют морковь. Специалисты продолжают следить за состоянием животных и корректировать их питание.

Кроме того, в зооботсаде рассматривают возможность приобретения носорогов в следующем году. Сроки их прибытия пока не определены.

Напомним, 17 сентября в Казанский зооботсад «Река Замбези» доставили восемь жирафов ангольского подвида прямым чартерным рейсом из Намибии. Казанский зооботсад стал девятым в стране, где содержатся эти животные.