Пара Тутберидзе — первая в истории юниоров с четверной подкруткой

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Спортивная пара Таисия Гусева и Даниил Овчинников, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала первой юниорской парой в истории, исполнившей четверную подкрутку четвертого уровня после введения новой системы судейства.

Россияне победили на четвертом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре (Турция), получив от судей 196,91 балла.

Среди взрослых четверную подкрутку четвёртого уровня исполняли только американцы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим.

Второе место заняли еще одни представители России — Полина Шешелева и Егор Карнаухов (190,79).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.