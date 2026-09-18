Пара Тутберидзе — первая в истории юниоров с четверной подкруткой
Спортивная пара Таисия Гусева и Даниил Овчинников, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала первой юниорской парой в истории, исполнившей четверную подкрутку четвертого уровня после введения новой системы судейства.
Россияне победили на четвертом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре (Турция), получив от судей 196,91 балла.
Среди взрослых четверную подкрутку четвёртого уровня исполняли только американцы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим.
Второе место заняли еще одни представители России — Полина Шешелева и Егор Карнаухов (190,79).
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.