news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 сентября 2026 16:40

Пара Тутберидзе — первая в истории юниоров с четверной подкруткой

Читайте нас в
Пара Тутберидзе — первая в истории юниоров с четверной подкруткой
Фото: fsrussia.ru

Спортивная пара Таисия Гусева и Даниил Овчинников, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала первой юниорской парой в истории, исполнившей четверную подкрутку четвертого уровня после введения новой системы судейства.

Россияне победили на четвертом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре (Турция), получив от судей 196,91 балла.

Среди взрослых четверную подкрутку четвёртого уровня исполняли только американцы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим.

Второе место заняли еще одни представители России — Полина Шешелева и Егор Карнаухов (190,79).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

#фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

18 сентября 2026
«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

17 сентября 2026
Новости партнеров