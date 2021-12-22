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Ру Тат
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Происшествия
22 декабря 2021  12:09
Павел Климчак

Пара с маленьким ребенком отравилась угарным газом в квартире в Дербышках

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Сегодня днем по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили об отравлении трех человек, в том числе одного ребенка, в квартире на улице Советской в Дербышках.

Медики скорой помощи госпитализировали троих пострадавших – 31-летнюю женщину, 29-летнего мужчину и четырехлетнего ребенка – с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».

Женщину с мальчиком доставили в ДРКБ, мужчину госпитализировали в 7 горбольницу. Причина случившегося устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Отравление угарным газом #ребенок отравился
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