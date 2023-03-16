Пара потеряла сознание в гостях в Казани из-за большой дозы наркотика, оба в реанимации

В Казани парень и девушка пришли в гости к приятелю и лишись сознания, молодых людей доставили в реанимацию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В полицию поступило сообщение, что в квартире дома на Чистопольской улице молодым людям требуется медицинская помощь. На месте правоохранители выяснили, что к местному жителю пришли в гости парень и девушка. Хозяин квартиры отлучился в магазин, а когда вернулся, обнаружил, что гости находятся без сознания и вызвал врачей.

Оба были госпитализированы с подозрением на наркотическое опьянение. Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, молодые люди отравились метадоном. Парню 20 лет, возраст девушки уточняется. В данный момент они находятся в отделении реанимации.

УМВД России по Казани напоминает, что в Казани с 13 по 24 марта проходит первый этап всероссийской оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Обо всех фактах сбыта наркотиков либо их немедицинского потребления можно сообщить в полицию по телефонам (843) 291-48-21 (дежурная часть), 291-20-02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).