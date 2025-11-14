news_header_top
14 ноября 2025

Пара Леонтьева/Горелкин снялись с этапа Гран-при России в Москве

Фото: fsrussia.ru

Пара танцоров на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин не смогут принять участие в четвертом этапе Гран-при России, который пройдет на предстоящих выходных в Москве. По информации «Чемпионата» Леонтьева получила парез руки во время тренировок.

Пара отсутствует в окончательном списке участников этапа Гран-при в опубликованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В нынешнем сезоне Леонтьева и Горелкин приняли участие в этапе Гран-при в Магнитогорске, где заняли второе место, уступив золото Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

Напомним, Гран-при России в Москве пройдет с 15 по 16 ноября.

#фигурное катание #гран-при
