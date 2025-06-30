Пара из Тукаевского района зарегистрирует брак в национальных костюмах в Москве

Второй Всероссийский свадебный фестиваль «Обручальное кольцо. В России по любви» пройдет с 8 по 13 июля в Москве. Татарстан на фестивале представит молодая пара из Тукаевского района, молодые зарегистрируют свой брак в красивых национальных костюмах. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Татарстан на фестивале представит пара – Алмаз Ситдиков и Алия Гафиятуллина из Тукаевского района. Молодые люди 8 июля в Москве зарегистрируют свой брак. Нас поддержал Раис РТ, мы сейчас готовим красивый свадебный наряд для этой пары. Молодые люди – выходцы из села. Он работает трактористом, из многодетной семьи. Она будущий медицинский работник», – рассказала Ахметова.

Также в Москве на площадке национального центра «Россия» состоится еще одно крупное событие – форум многодетных семей «Многодетная Россия». От нашего региона в нем примет участие многодетная семья Нуруллиных из Зеленодольского района, воспитавшая пятерых детей.

Более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, пройдут в Татарстане. Ежегодный праздник, который проводится во всей стране, приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. С 1 по 8 июля в республике пройдет семейная неделя.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья – основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», – сказал Минниханов.