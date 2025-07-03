Пара из Татарстана заключит брачный союз на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Жители Татарстана Артем Кандалин и Мария Рачкова официально зарегистрируют свой брак на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» и соберет более 200 пар со всей страны, которые создадут семьи в праздничной атмосфере.

История любви Артема и Марии началась в апреле 2024 года во время авиаперелета в Сочи. Артем, находившийся в отпуске, и Мария, предприниматель в сфере недвижимости, случайно оказались рядом в самолете. Этот случай дал начало их отношениям – после полета молодые люди обменялись контактами и вскоре встретились вновь.

Несмотря на то, что Артем служил в МВД по Чувашской Республике, он регулярно приезжал в Казань, чтобы встретиться с Марией. После выхода на пенсию в звании подполковника полиции он окончательно переехал в столицу Татарстана. Весной 2025 года, в годовщину знакомства, Артем сделал Марии предложение руки и сердца.

Создавая семью, влюбленные мечтают о совместных путешествиях, в том числе с их будущими детьми. Мария увлекается флористикой и выращивает комнатные растения, Артем любит рыбалку и охоту.

Напомним, что Всероссийский свадебный фестиваль впервые состоялся в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». Тогда в первый же день свои отношения официально оформили более 300 человек, а всего в рамках выставки поженились 564 человека. Это событие вошло в Книгу рекордов России, а некоторые семьи, созданные на фестивале, уже стали родителями.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.