Пара из Казани отдала мошенникам 350 тысяч, желая получить компенсацию за купленный БАД

В апреле житель Казани увидел в интернете рекламу БАДа для мужчин. Заинтересовавшись этим, он прошел по ссылке и оставил в анкете свои данные. Получив препараты, он в течение месяца принимал их, а потом перестал, когда они не оказали нужного действия.

Через месяц после этого ему позвонила незнакомка, которая сообщила, что на фирму, продавшую ему БАД, поступила коллективная жалоба, и суд принял решение возместить всем ее клиентам моральную компенсацию. По ее словам, сумма компенсации составляла 450 тысяч рублей.

Однако, чтобы получить ее, нужно оплатить двухпроцентную часть выплаты. Казанец отказался и повесил трубку, но позднее ему позвонила другая женщина, на этот раз якобы из прокуратуры. Она сообщила точно такую же информацию, и мужчина поверил в происходящее.

Обсудив все с супругой, они решили перевести эту сумму, оформив для этого микрозайм в 17,8 тысяч рублей. После этого супруги еще несколько дней переводили мошенникам деньги под различными предлогами. Всего они отдали аферистам около 350 тысяч рублей.

Когда они поняли, что их обманывают, они обратились в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.