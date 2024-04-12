«Папины дочки» возвращаются в новом составе

Фото: АО «СТС»

15 апреля в 19:30 на СТС выходит долгожданное продолжение сериала «Папины дочки. Новые» производства START. Первый сезон комедии только в телеэфире посмотрели 37 миллионов зрителей. По просьбе поклонников в проект вернутся любимые герои в исполнении Александра Самойленко и других актёров, а компанию им составят видеоблогер Влад А4 и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

По сюжету спустя полгода после ухода Даши Веник (Филипп Бледный) продолжает оттачивать бытовые и родительские навыки, параллельно разбираясь с карьерой и личной жизнью. Этому не способствуют члены большой семьи, которые подкидывают новые проблемы. Соня (Полина Денисова) ищет себя, пробуя профессии от актрисы до художницы, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) соперничают во всем, а чрезмерная самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) чуть не приводит к катастрофе. К счастью, на помощь всегда приходят Васнецовы, а Тамара (Татьяна Орлова) и школьный психолог (Ксения Теплова) неожиданно тоже сближаются с Васильевыми.

Фото: АО «СТС»

Во втором сезоне к своим ролям также вернутся Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова, Ольга Волкова, Алексей Демидов и другие актеры. Приятным сюрпризом станет возвращение лучшего друга Сергея Васнецова — стоматолога Антонова, которого играет Александр Самойленко. «Казалось бы, прошло много лет, а зритель не меняется: ему всё так же нравятся добрые истории с хорошим финалом, — признается актер. — Нет ничего важнее семьи, и я рад быть частью проекта, который напоминает об этом».

В новом сезоне зрителей ждут яркие камео Влада А4 и Ильи Авербуха, который снимался вместе с супругой Лизой Арзамасовой. «Как и "‎Ледниковый период"‎, "‎Папины дочки" стали культовыми для своего поколения, — говорил он. — Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актером. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне. В "Папиных дочках", так как я играл самого себя, а всё остальное сделала Лиза, думаю, что справился. Но карьеру киноактера начинать не намерен».

Фото: АО «СТС»

Режиссерское кресло во втором сезоне заняли Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы») и Аскар Бисембин («Два холма»). Над сценарием новых серий работали авторы первых сезонов «Папиных дочек», «Чебурашки», «Последнего богатыря», «Кухни», «Отеля Элеон» и других комедийных хитов.

В прошлом году «Папины дочки. Новые» стали самой заметной премьерой сентября и октября: по итогам двух месяцев проект занял первое место в рейтинге Индекса Кинопоиск Pro, а на премьерной неделе возглавил топ российских комедийных сериалов.

«ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ», 2-й сезон

Премьера на СТС — 15 апреля в 19:30

Сразу после телеэфира — на Okko, START, Wink, Иви и Кинопоиске

Производство: START по заказу СТС

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 20

Режиссёры-постановщики: Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин

Оператор-постановщик: Полина Разина

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Продюсеры СТС: Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Антон Федотов

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Сергей Маевский

Исполнительные продюсеры: Дмитрий Ан, Нана Илоян

Креативные продюсеры: Аслан Гугкаев, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко

Авторы сценария: Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Вадим Голомако, Иван Грицкевич, Юлия Грицкевич, Павел Брусочкин, Сергей Сазонов, Александр Трофимов, Вячеслав Зуб, Акоб Авагян, Анатолий Колиев, Роман Ангелин, Александр Данилов, Константин Гарбузов, Роман Бородавкин, Дмитрий Шепелевич, Дмитрий Матросов, Кирилл Соловьёв, Алексей Шляппо, Анатолий Молчанов, Вадим Хлебкович, Ольга Симонова

В ролях: Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Александр Самойленко, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов и другие.

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